В Италии анонсировали выпуск собственной вакцины от COVID-19

Вакцину от COVID-19, разработанную итальянской компанией ReiThera и институтом Спалланцани, могут выпустить уже в сентябре 2021 года.

Как передает The Local, глава Итальянского фармакологического агентства (AIFA) Джоджио Пала анонсировал, что несколько миллионов доз итальянского препарата от ReiThera могут использовать в этом же месяце в рамках второй и третьей фазы испытаний.

"Потребуется еще несколько месяцев, чтобы проверить ее эффективность и безопасность", – подчеркнул он.

Италия готова выкупить 30-процентную долю ReiThera, чтобы профинансировать производство вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. "Это правильный и важный выбор", – сказал он.

Министр отметил, что страна должна выйти из этого кризиса "еще сильнее, чтобы гарантировать людям здоровье сегодня и в будущем".

5 января-2021 вакцина прошла первый этап клинических испытаний. По их результатам, препарат показал 92,5% эффективности. Пока что он не готов для утверждения итальянскими и европейскими органами здравоохранения.

Добавим, компания-разработчик потенциальной итальянской вакцины против COVID-19 находится в Кастель Романо на окраине Рима.

Карта распространения коронавируса в мире:

О том, препараты каких компаний используют в мире для вакцинации своих граждан, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за задержек поставокправительство Италии может пересмотреть план вакцинации от коронавируса. Темпы планируют снизить, но выйти на изначальные показатели страна планирует уже в феврале.