В Италии могут пересмотреть план вакцинации от COVID-19

Из-за задержек поставок правительство Италии может пересмотреть план вакцинации от коронавируса.

Так, уже на две трети в стране снизили показатели вакцинации в связи с задержкой поставок вакцины Pfizer. Производитель вакцины Astrazeneca, Британия, еще не одобренной в ЕС, также предупреждает о задержках, передает Reuters.

Правительство Италии предупреждает о дальнейшем снижении охвата вакцинацией населения на следующей неделе, однако рассчитывает выйти на изначальные показатели уже с февраля.

Так, в начале января 2021 года в стране получали прививки до 90 тысяч человек в сутки, сейчас – только 20-25 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле после первой дозы вакцины Pfizer COVID-19 заразились тысячи человек. Первую дозу препарата получили более 2 миллионов граждан, вторую – более 400 тысяч.

Напомним также, ранее ВОЗ рассказала о смертности от вакцины против коронавируса. По данным организации, по состоянию на 20 января в мире не было зарегистрировано ни одного летального случая.

Кроме того, как сообщалось, в Евросоюзе ранее пообещали помочь Украине поспособствовать скорейшему получению вакцины от COVID-19.