В Индии за прошедшие сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 - 4187. За все время пандемии, по официальным данным, в Индии, второй самой населённой стране мира погибли 238 270 зараженных.

Итак, в сегодняшнем посте - рассказ про то, что происходит с коронавирусом в мире, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии теперь составило более 21,9 млн, выздоровели 17 930 960 пациентов. На лечении находятся 3 723 446 человек с коронавирусной инфекцией.

При этом, по последним данным, в Индии уже администрированы более 167,1 млн доз вакцин. По этому показателю она уступает лишь Китаю (297,7 млн доз вакцин), США (254,8 млн) и Европейскому Союзу (167,7 млн).

По данным портала Worldometers, на сегодняшнее утро в мире число заразившихся COVID-19 составляет 157 561 280, умерли более 3,2 млн человек. Больше всего инфицированных в США - более 33,4 млн (умерли 594,9 тыс., выздоровели 26,3 млн). На втором месте Индия, на третьем Бразилия - более 15 млн зараженных (умерли 419,3 тыс., выздоровели 13,6 млн.). В России за все время число заразившихся коронавирусом составило более 4,8 млн, выздоровели 4,4 млн. Количество летальных исходов - 112 622.

При этом, в американском Институте измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) сделали заявление о том, что коронавирус с начала пандемии унес жизни около 6,9 миллиона человек во всем мире. Это более чем вдвое превышает официальные оценки. По последним данным ВОЗ, число жертв COVID-19 в мире составляет 3 236 104 человека.

В заявлении института утверждается, что опубликованная цифра ВОЗ включает только летальные случаи, непосредственно связанные с вирусом SARS-CoV-2, при этом эксперты не учитывали летальные случаи из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии. В публикации приведена таблица с 20 странами, имеющими самые высокие показатели по смертности от COVID-19, согласно оценкам IHME. На первом месте находятся США - более 905 тысяч смертей по сравнению с 574 тысячами, которые приводит официальная статистика. Остальные пять мест после США занимают Индия, Мексика, Бразилия и Россия. Но если считать число смертей на миллион населения, то хуже, чем в России, ситуация вообще только в Мексике.

Когда эта пандемия закончится? По всему миру уже вакцинированы более 1,2 млрд человек, в некоторых странах (Великобритания, США, не говоря уже об Израиле) вакцинированы более половины всех взрослых. Но конца и края пока что всё не видно....

Такие дела.

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