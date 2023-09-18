CNN: один из старейших союзников России теперь помогает Украине

Армения начала заигрывать с новыми международными партнерами, поскольку поняла, что Россия, которая была много лет одним из основных гарантов безопасности, больше не способна оказывать защиту на фоне обостренных отношений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Ереван разочарован в Москве и вынужден признать, что доверится этой стране было ошибкой.

Об этом говорится в материале издания CNN. Как отмечается, в последнее время отношения между странами изменились. И это может стать поворотным моментом для Еревана.

Журналисты напомнили, что недавно В Армению прибыли американские военные для обучения миротворцев, что вызвало негативную реакцию в России, десятилетиями выступавшую единственным гарантом безопасности для бывшей советской республики. Это может свидетельствовать о выходе Еревана из сферы единоличного влияния Москвы.

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Кроме того, Ереван отправил Украине, которая страдает от полномасштабного российского вторжения, гуманитарную помощь. Также страна планирует ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Согласно ему страна будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет.

"Заигрывание Армении с новыми международными партнерами было вызвано ее разочарованием тем, что Россия не смогла или не захотела защитить ее от того, что она считает агрессией со стороны соседнего Азербайджана, и вызвало вопрос о способности России сохранить контроль над странами и конфликтами на территории бывшего Советского Союза", – пишет издание.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии... Даже если она этого пожелает, РФ не может удовлетворить потребности Армении", — сказал недавно президент Армении Никол Пашинян

44-дневная война Армении и Азербайджана осенью 2020 года за контроль над Нагорным Карабахом обнажила военную неполноценность Армении. Азербайджан с беспилотниками и истребителями F-16 одержал сокрушительную победу, претендуя на около трети территории Нагорного Карабаха. Тогда РФ помогла закончить войну, договорившись о прекращении огня. Соглашение предусматривало развертывание около 2 тысяч российских миротворцев в Нагорном Карабахе для охраны Лачинского коридора. Однако российские миротворцы не помешали азербайджанским войскам установить военные блокпосты вдоль этой территории, препятствуя ввозу продовольствия в армянский анклав.

По словам доцента внешней политики Американского университета Армении Ваграма Тер-Матевосяна неспособность или нежелание России вмешаться вызвало у многих в Ереване чувство измены.

"Армения инвестировала 30 лет своей независимости – я бы даже сказал, 200 лет своей недавней истории – в твердую веру в то, что когда придет время и когда потребуется, Россия выполнит свои стратегические обязательства и защитит Армению от любой внешней злости. Этого не произошло ни в 2020, ни в 2021, ни в 2022", — сказал он.

Эта лояльность имела за собой множество потерь интересов Армении.

"За последние 30 лет Армения сделала почти все, что хотела Россия", – сказал эксперт, добавив, что речь идет, например, о прекращении усилий стране по европейской интеграции в 2013 году после того, как Москва выразила свое недовольство.

Ереван долго танцевал под дудку Москвы и ждал выполнения обязательств в сфере безопасности, которые РФ якобы выполняет через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но в последние годы, как говорят аналитики, появился шлейф невыполненных обещаний.

"Россия не смогла выполнить свои обещания по безопасности Лачинского коридора… Россия не смогла поставить оружие, которое Армения приобрела у России, Россия не смогла остановить экспансионистское и агрессивное поведение Азербайджана против Армении", – перечислил Тер-Матевосян.

В ответ, по его словам, Армения почувствовала, что нет другого выбора, кроме как диверсифицировать свой аппарат безопасности.

Как говорится в материале, пока неясно, стоит ли за усилиями Армении цель создать новые международные партнерства, или является исключительно ее попытками укрепить свою безопасность и наладить более широкие отношения с Западом.

"Для Армении как для маленького государства достаточно рискованно совершать разворот или большой геополитический скачок", – отметила эксперт по внешней политике России профессор Стоунхилл-колледжа в Массачусетсе Анна Оганян.

По ее словам, вместо того чтобы полностью разорвать связи с Россией, Армения просто "размывает" свое влияние. Однако и эти скромные шаги могут поставить Армению на путь, с которого трудно свернуть.

"Если бы Путин завтра проснулся и вдруг начал предоставлять какие-либо конкретные гарантии безопасности – я не думаю, что внешняя политика Армении изменилась бы", – отметила Оганян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинян уже в который раз озвучил, что его страна больше не может считать Россию гарантом своей безопасности на фоне обостренных отношений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. После полномасштабного введения войск в Украину Кремль перманентно теряет позиции и слабеет, что не может не сказываться на отношении с прежними союзниками.

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