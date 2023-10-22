CNN: администрация Байдена давила на Израиль, чтобы тот отложил наземную операцию в Газе

То, что правительство Израиля, несмотря на широкий анонс наземной операции в секторе Газа, так и не отдало приказ Армии обороны ЦАХАЛ ее начать, объясняется, вероятно, позицией администрации американского президента Джо Байдена. Белый дом якобы оказывает давление на официальный Иерусалим, чтобы отложить масштабную ликвидацию исламских боевиков ХАМАС и, пользуясь временем, достичь результатов в переговорах по заложникам.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на источники, приближенные к окружению Байдена. По их словам, недавно палестинские террористы освободили двух американских заложников, что дало Вашингтону мотив для продолжения переговоров для освобождения остальных – в плену у ХАМАС предположительно 200 человек.

В то же время Иерусалим отвергает эту информацию, указывая, что Соединенные Штаты не оказывают никакого давления по вопросу спецоперации в Газе, а переговоры ведутся. Они включают диалоги и рекомендации, чтоб снизить число жертв среди мирного населения Палестины, а также военных Израиля.

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Такую же версию поддерживает и сам президент Джо Байден. На вопрос журналистов, призывает ли он, либо его команда отложить вторжение ЦАХАЛ в Газу, он коротко ответил: "Я разговариваю с израильтянами", вероятно, подразумевая не давление со стороны Белого дома, а консультации.

Напомним, ранее информацию о том, что правительства США и ряда европейских стран призывали отложить наземную операцию ЦАХАЛ, публиковали Times of Israel. Также там рассчитывают на дополнительные дипломатические усилия, которые могут привести к деэскалации конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, военные аналитики на Западе объясняют медлительность в начале наземной операции в секторе Газа, как минимум, четырьмя факторами. Израиль столкнулся со сложной дилеммой, когда нужно не только выгнать и наказать боевиков ХАМАС, устроивших резню мирных израильтян, но и "не перегнуть палку" в глазах цивилизованного мира.

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