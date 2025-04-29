Итальянские медиа называют встречу американского и украинского президентов, которые приехали в Ватикан, чтобы попрощаться с римским понтификом, настоящим чудом папы Франциска. Ведь атмосфера короткой встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским значительно отличалась от атмосферы того скандала, который все мы наблюдали в Овальном кабинете, и который, вероятно, был одним из самых больших инцидентов, которые помнит Белый дом, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

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І Трамп, і Зеленський оцінили цю зустріч позитивно. Український президент навіть сказав, що вона має шанси стати історичною. Але очевидно, що наша оцінка цієї зустрічі залежатиме від того, як розвиватимуться події наступними тижнями, наскільки американській адміністрації вдасться повернутися до реалізму після сподівань на те, що Трампу обов’язково вдасться домовитися з Путіним — якщо не про справедливий мир, то принаймні про припинення вогню на російсько-українському фронті.

Реальність виявилася зовсім не такою позитивною для американського президента. Ба більше, можна сказати, що з часу його першої телефонної розмови з Путіним інтенсивність ударів російської армії по цивільних кварталах українських міст значно зросла, і збільшилася кількість жертв серед українського цивільного населення. І в цьому, звичайно, немає жодної випадковості — це свідомий задум Путіна, пов’язаний із бажанням зробити американського президента співучасником своїх злочинів.

Ми знову побачили, наскільки розходяться самі концепції врегулювання у американського і російського лідерів. Якщо Дональд Трамп бажає припинити вогонь і вже після цього обговорювати умови миру, то Путін наполягає на перемовинах під час продовження війни — навіть під час її ескалації. Трампа він бачить не партнером по перемовинах про мир, а союзником, який допоможе йому остаточно знищити Україну.

Однак ця роль зовсім не підходить американському президентові, який уже починає відкрито висловлювати несприйняття путінських ударів по Україні й усвідомлювати, що російський президент насправді бажає його обдурити, а не домовитися про мир. Те, що Дональд Трамп дійшов до цього висновку після чотирьох зустрічей свого спеціального представника Стіва Віткоффа з Путіним, також викликає надію, що реалізм почне визначати політику нової американської адміністрації.

Разом із реалізмом зникли й сподівання на те, що вдасться домогтися від Путіна якихось поступок шляхом пошуку компромісу й згоди з путінськими умовами.

За 100 днів перебування Трампа на посаді президента російський очільник сказав багато теплих слів про свого американського колегу, навіть доручив одному зі своїх придворних художників намалювати портрет Трампа, який і подарував Віткоффу. Поза сумнівом, під час перемовин Путін у супроводі свого "рєшали" Кирила Дмитрієва, який добре знає психологію американських бізнесменів, сам намалював для Віткоффа та самого Трампа "картину" можливих економічних інтересів.

Але що ховається за цими словами й обіцянками? Звісно — обстріли України, смерть українців.

Саме тому за 100 днів свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп навіть не наблизився до вирішення питання завершення російсько-української війни. А от що реально відбулося, так це погіршення стосунків між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, це пошук Путіним нових шляхів, щоб роз’єднати Захід і перетворити західні країни на легку здобич для Росії й Китаю. І війна в Україні — лише інструмент для посилення авторитарних режимів у світі.

Тож нам залишається тільки сподіватися, що після 100 днів ілюзій і помилок наступні 100 днів стануть для американської адміністрації часом повернення до професіоналізму й реалізму, більш точного розуміння того, що відбувається у світі, і розрізнення, хто є ворогом, а хто — другом.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані може стати одним із перших індикаторів цього одужання Сполучених Штатів від "дитячої хвороби" швидких успіхів. І це справді може стати дивом папи Франциска.