'Чтобы ситуация была спокойной': власти Финляндии пока не планируют открывать границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что, по его прогнозам, граница государства со страной-агрессором Россией останется закрытым. Правительство Финляндии должно принять новое решение относительно этого вопроса в течение несколько дней.

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Об этом Орпо сказал в интервью Yle. По его словам, "дальнейшие меры" на восточной границе являются необходимостью.

"Судя по той информации, что я располагаю на данный момент, в России ничего не изменилось", – отметил премьер.

В связи с этим граница с РФ должна оставаться закрытой, чтобы ситуация в этой зоне сохранялась спокойной.

Орпо также отметил, что при принятии правительством страны решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой – положение россиян, проживающих в Финляндии.

"Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом", – резюмировал политик.

Ранее мы писали о том, что в Финляндии приняли решение на время закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией из-за ее попыток создать искусственный миграционный кризис. Таким образом страна полностью отгородилась от РФ.

Премьер Финляндии объяснил, что Хельсинки пошли на такой шаг из-за гибридных атак со стороны РФ, целью которых является суверенитет Финляндии и Евросоюза.

14 декабря было решено открыть два погранпункта на границе Финляндии и РФ: "Ваалима" и "Ниирала". Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти Финляндии закрыли восточную границу на месяц – до 14 января.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Финляндии, поздравляя жителей страны с Новым годом, вспомнил о том, что в Украине уже почти два года продолжается начатая Россией война. Он отметил, что российское вторжение окончательно изменило ситуацию с сфере безопасности в Европе.

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