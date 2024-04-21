101:112 — именно так голосовали республиканцы в Палате представителей за и против относительно предоставления помощи Украине. То есть их большинство оказалось против, хотя и большинство это очень незначительное.

Это — определённый разлом между рейганистами и трампистами. Причём последние высказывания Трампа были ближе к рейганистам, чем к трампистам, то есть трамписты оказались больше трампистами, чем собственно Трамп.

Последствия этих настроений мы ощутим и на выборах президента в ноябре. Это, разумеется, не означает, что почти половина республиканцев проголосуют вместе с демократами за Байдена. Однако же тенденция уже понятна.

Да, вопрос Украины для американцев — не главный, а второстепенный. Но напомню: важнейшие штаты на выборах — не те, что всегда республиканские или всегда за демократов. Важнейшие, от которых всё и зависит, — колеблющиеся. Точно так же может оказаться, что всё решают не "главные" вопросы, по которым сейчас сложилось отношение к кандидатам примерно 50 на 50, а именно "второстепенные", которые и сыграют решающую роль.