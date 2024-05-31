Дональд Трамп – всьо?

Не совсем.

Обвинительный приговор не создает для него юридических препятствий для участия в выборах президента США. Он может вести кампанию хоть из тюремной камеры, вообще не проблема.

С другой стороны, политически, приговор создает Трампу 3 основные проблемы, которые надо решить:

Доноры. Часть из них могут не захотеть финансировать осужденного, чисто репутационно. У других могут возникнуть проблемы с перечислением средств. Третьи захотят от штаба Трампа уступок, чтобы гарантировать свои инвестиции. Колеблющиеся избиратели. Часть из них не захотят голосовать за осужденного кандидата. Сейчас колеблющихся штатов 6, и в большинстве Трамп незначительно опережает Байдена. Обвинительный приговор потребует от Трампа дополнительных усилий, чтобы убедить людей поддерживать его, несмотря на обвинение. Республиканская партия. Обвинение может привести к брожению среди анти-трамповски настроенных умеренных республиканцев, которые могут попробовать взять реванш и не выдвигать Трампа кандидатом в президенты на съезде партии в июле. Или требовать от него взять к себе вице-президента из числа умеренных. Но это репутационные издержки. Если Трампа посадят, партия будет вынуждена идти с ним до конца, или рискует проиграть выборы, снова.

Время у Трампа ещё есть, чтобы попытаться сгладить углы и договориться. Его штаб быстро сориентировался, и уже распространяет меседж о том, что Трамп – политзаключенный, которого преследуют демократы по политически мотивированным делам (как на фото внизу, например)

В штабе Байдена будут отыгрывать тему "уголовника" как главного оппонента президента США. Дескать, не нравится действующий глава государства, посмотрите, кто ему противостоит, и какой у него моральный облик. А там до ноября удастся сбить рейтинги Трампа и набрать достаточно, чтобы выиграть колеблющиеся штаты.

В общем, с этого обвинительного приговора начинается самая "горячая" фаза избирательной кампании в США, в которую они всё больше скатываются по мере приближения июльских партийных съездов и осеннего сезона.

Я уже говорил, что для нас эти выборы фундаментально ничего не меняют. Логика войны останется прежней, и ни Трамп, ни Байден, судя по их заявлениям, не собираются её резко менять. Рамка переговоров всё равно формируется сейчас на международном уровне, хотим мы этого или нет. И дальше надо будет смотреть за результатом Саммита мира в Швейцарии и российских маневров в не-западном мире.