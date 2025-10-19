The Washington Post – со слов двух неназванных чиновников, знакомых с содержанием последнего телефонного разговора Трампа с Путиным, – сообщила, на что именно готов пойти руководитель России в обмен на полную оккупацию Донецкой области:

"Российский лидер предложил, что был бы готов отдать части двух других областей Украины, которые он уже частично захватил, – Запорожской и Херсонской

(перевод не особо художественный, а корявый и немного косноязычный, но практически буквальный),

что является, по их словам, несколько меньшей территориальной претензией, чем звучавшая недавно в Анкоридже.

То есть речь шла именно об уже захваченных территориях, а не об отмене претензий на остальные, как вытекает из некоторых переводов, которые делают в Европе.

Непонятна и реакция европейцев, приводимая WP, – это, мол, напоминает продажу украинцам их собственной ноги в обмен на ничего.

Здесь, кстати, даже формально – какая-то хрень. Нам продают нашу ногу – это, видимо, возвращают оккупированные части двух областей, но если в обмен на ничего, то есть от нас взамен ничего не требуется, то что тут плохого?

(Я, между прочим, снова глянул в английский оригинал – да, именно так и напечатано.)

Однако же из тональности явно вытекает, что европейцы не очень довольны. Потому, наверно, и привирают при переводе.

Хотя лучше бы, понятно, уж молчали. Предоставляя помощь Украине меньшую, чем мордору предоставляет Северная Корея (хоть солдатами, которых из Европы в Украине вообще нет - разве что пару добровольцев, хоть боеприпасами), помощь, которая в финансовом выражении составляет доли процента от их ВВП, Европа, где всей политикой пока что фактически командует Орбан, которая и сейчас является товарно-денежным спонсором России благодаря активным – хоть и меньше, чем раньше, – экспорту-импорту, Европа, ставшая и сама бесплатным полигоном для испытаний, в частности, российских дронов, уже б сидела молча.

Но нет: продолжает заниматься своим обычным фирменным джонсоновским подстрекательством – пусть Украина воюет, лишь бы их не трогали, а кто потом будет отвечать в случае последующего только ухудшения условий мирного договора, коль у них лишь за время войны, например, в той же Великобритании уже четвертый премьер?

Или, может, как-то будут отвечать отечественные "диваны" 1991 года – то ли из (условно) Словении/Чехии, то ли надежно забронированные в Украине и потому весьма смелые?

Великий финн Маннергейм и не менее великий литовец Снечкус , которому чуть ли не принудительно впихивали "Калининградскую область", в свое время вели себя гораздо ответственнее по территориальным вопросам, ведь это касалось ИХ стран, а не какой-то другой, четыре года тонущей в собственной крови, спасая так ту самую Европу со всеми ее квотами, фермерами, DEI и нерушимыми социальными стандартами…