В Канаде рассказали, что грозит Ирану за катастрофу самолета МАУ

Высший суд канадской провинции Онтарио вынес решение, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ Boeing 737 в январе 2020 года. По их решению, Тегеран должен выплатить компенсацию группе родственников, которые обратились в суд в Канаде.

Канадский дипломат Майкл Боцюркив считает, что компенсацию от Ирана придется долго ждать, но это стало возможным после решения канадского суда. Об этом сообщает ВВС.

"Суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж на борту. Это несомненно очень важное событие для Канады, ведь 138 пассажиров имели связи со страной или были ее гражданами", – сказал Боцюркив.

По его словам, теперь стоит ожидать решения суда о том, сколько Тегеран должен выплатить. Ранее истцы требовали минимум 1,25 миллиарда долларов США.

В то же время после этого Иран будет отрицать, что самолет сбили намеренно и не захочет платить компенсацию добровольно, считает дипломат. Также Канаде будет сложно арестовать их имущество. Иранские самолеты не летают в Канаду, поэтому надо будет искать другие возможности для компенсации.

"Адвокаты уверяют, что, например, иранские нефтяные танкеры можно задерживать за рубежом. Но это потребует сотрудничества с другими странами", – отметил Боцюркив.

Он считает, что есть несколько путей, чтобы выбить компенсацию. Канады также может обратиться к международному уголовному суду и подавать частные жалобы.

В МИД Ирана назвали решение канадского суда политическим и сказали, что оно не имеет под собой никаких оснований. Они также отмечают, что катастрофа с украинским самолетом в Иране не является подсудимой суду в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский суд постановил, что "на основе баланса вероятностей ракетные атаки на рейс PS 752 были умышленными".

В своем решении судья опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранские военные знали, что самолет МАУ был гражданским, и "целенаправленно сбили его с целью уничтожения".