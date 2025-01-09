Членство в НАТО является единственной надежной гарантией безопасности для Украины, – Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что для Украины членство в НАТО является единственной надежной гарантией безопасности, чтобы Россия снова не совершила полномасштабное вторжение. Хельсинки поддерживают вступление Украины в Альянс.

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Об этом она сказала агенству Reuters в Киеве среду, 8 января. Она находилась в украинской столице с визитом через несколько дней после того, как Финляндия заняла пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По ее словам, Финляндия рассчитывает на то, что Киев станет членом НАТО "не в слишком отдаленном будущем".

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе единственной надежной гарантией безопасности является статья 5 Вашингтонского договора, то есть членство в НАТО по сути", – заявила министр иностранных дел.

Валтонен считает, что приход к власти в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа не обязательно будет означать конец амбиций Украины в НАТО. По ее мнению, риторика Трампа может помочь увеличить европейские усилия по укреплению коллективной обороны.

"Три года назад никто не думал, что Финляндия вступит в НАТО, или Швеция, если на то пошло. И вот мы здесь. Никогда не знаешь", – сказала министр.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1336 км, присоединилась к НАТО в 2023 году после полномасштабного вторжения Россию в Украину. Швеция присоединилась в начале 2024 года.

Глава МИД поддержала Трампа, который накануне призвал европейских членов увеличить расходы на оборону НАТО с 2% от их ВВП до 5%.

"Мы во многом на одной волне с Трампом в этом, потому что я думаю, что мы должны делать больше, мы можем делать больше. Безусловно, Европа значительно улучшилась за последние годы и будет продолжать это делать", – сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с Элиной Валтонен в Киеве прокомментировал заявление Трампа о том, что возможное членство Украины в НАТО всегда было частью большой обеспокоенности России. Он призвал не делать скорых выводов относительно политики Штатов.

Украине следует работать над получением гарантий безопасности, которые бы остановили российскую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, политолог-американист Александра Филипенко сказала, что не стоит ставить точку в обсуждении вступления Украины в НАТО. Заявления Трампа касательно Украины и НАТО она расценивает скорее как игру профессионального политика, который отвлекает, говоря одно, а в действительности делает другое.

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