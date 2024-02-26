Чиновник из США передал Украине снайперское снаряжение на $30 тыс. и попал под следствие: в NYT объяснили, почему разгорелся скандал

В США попал под следствие высокопоставленный сотрудник Конгресса Кайл Паркер, неофициально передавший Украине снайперское снаряжение на сумму в 30 000 долларов. Его могут признать незарегистрированным иностранным агентом.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на конфиденциальный отчет директора и главного юрисконсульта занимающейся расследованием комиссии. Паркер является старшим советником Сената США в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия.

В документе говорится, что он путешествовал по линии фронта в Украине в камуфляже и с украинскими военными знаками отличия.

Кроме того, он "нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США", несмотря на возражения чиновников по этике и безопасности Конгресса США. Поэтому стал вопрос, что сотрудник Конгресса "сознательно или бессознательно стал мишенью и был использован иностранной разведывательной службой". Соответствующие материалы должны быть переданы в ФБР.

Глава комиссии Джо Уилсон был настолько взволнован действиями Паркера, что рекомендовал уволить его в целях национальной безопасности. Он также выразил мнение, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".

Издание отметило, что Паркер – "один из многих американцев, прибывших в Украину после начала полномасштабного вторжения". Сам подозреваемый в своих лекциях, подкастах и сообщениях в соцсетях заявлял, что с 24 февраля 2022 года он по меньшей мере семь раз посещал Украину, в том числе и зону боевых действий. Он называл себя "американским чиновником, который больше всего путешествовал в Украину в военное время".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил о необходимости оказания большей помощи Украине, которая уже два года борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, сейчас решающий момент в истории.

– Ранее в Белом доме заявили, что готовы прислать в Украину тактические ракеты большой дальности. Снабжение состоится в том случае, если Конгресс утвердит новый пакет финансирования.

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