Чили обошла Израиль по скорости вакцинации от COVID-19

За последнюю неделю Чили обошла Израиль в рейтинге вакцинированных от коронавируса людей на сто жителей.

Об этом свидетельствуют данные в рейтинге аналитико-статистического сайта Our World in Data, созданного учеными из британского Оксфорда. Так, Чили в среднем обеспечила 1,08 дозы вакцины от коронавируса на сто жителей за последнюю неделю, в то время как Израиль – 1,03.

Всего в стране с населением 18 млн человек первую дозу вакцины уже получили 4 176 094 жителя (21% населения) с начала кампании иммунизации от коронавируса в декабре. Раньше долгое время Израиль лидировал по темпам вакцинации.

В пятерку рейтинга вакцинированных людей на сто жителей за последние семь дней также вошли США, Великобритания и Сербия. По абсолютному количеству вакцинированных людей пока лидируют Китай, США и Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 марта заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19.