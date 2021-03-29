Чешский миллиардер Келлнер погиб на Аляске в катастрофе с вертолетом

В субботу, 27 марта, на Аляске (США) в результате катастрофы вертолета погиб чешский миллиардер, один из самых богатых людей в Европе Петр Келлнер. Кроме него, жертвами трагедии стали еще пять человек.

Как пишет The Washington Post, вертолет вышел из строя. Компания пользовалась им во время катания на лыжах.

Известно, что Келлнер заработал свое состояние на продажах канцтоваров, а также путем приобретения доли в крупнейшей страховой компании Чехии, пишет Forbes. В частности, мужчина попал в рейтинг 70 самых богатых людей мира в 2020 году. Его чистый капитал составил $ 17,5 млрд.

По данным Департамента общественной безопасности Аляски, спасатели обнаружили на месте катастрофы тела Келлнера и еще четырех мужчин: 52-летнего Грегори Хармса из Колорадо, 50-летнего Бенджамина Лароша из Чехии, 38-летнего Шона МакМенами из Гирдвуда (штат Алабама) и 33 -летнего Захари Рассела из Анкориджа – пилота вертолета.

Кроме того, на борту находился еще один человек, но его имя не назвали. По состоянию на вечер 28 марта пострадавший пребывал в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в районе Анкориджа.

Спасательная группа нашла вертолет Airbus AS350 B3, потерпевший катастрофу, около 22:00 по местному времени вечером 27 марта вблизи ледника Кник, примерно в 60 милях к юго-западу от Анкориджа.

В департаменте общественной безопасности Аляски сообщили, что инцидент будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в США в результате катастрофы вертолета погиб известный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джанна-Мария и еще семь человек.