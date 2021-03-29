Чеський мільярдер Келлнер загинув на Алясці у катастрофі з гелікоптером

У суботу, 27 березня, на Алясці (США) в результаті катастрофи гелікоптера загинув чеський мільярдер, один із найбагатших людей у Європі Петр Келлнер. Крім нього, жертвами трагедії стали ще п'ять осіб.

Як пише The Washington Post, гелікоптер вийшов з ладу. Компанія користувалася ним під час катання на лижах.

Відомо, що Келлнер заробив свої статки на продажах канцтоварів, а також шляхом придбання частки в найбільшій страховій компанії Чехії, пише Forbes. Зокрема, чоловік потрапив до рейтингу 70 найбагатших людей світу у 2020 році. Його чистий капітал склав $17,5 млрд.

За даними Департаменту громадської безпеки Аляски, рятувальники знайшли на місці катастрофи тіла Келнера та ще чотирьох чоловіків: 52-річного Грегорі Хармса із Колорадо, 50-річного Бенджаміна Лароше із Чехії, 38-річного Шона МакМенамі із Гірдвуда (штат Алабама) та 33-річного Захарі Рассела із Анкориджа – пілота гелікоптера.

Крім того, на борту перебувала шоста особа, але її ім'я не назвали. Станом на вечір 28 березня вона перебувала у важкому, але стабільному стані у лікарні в районі Анкориджа.

Рятувальна група знайшла гелікоптер Airbus AS350 B3, що зазнав катастрофи, близько 22:00 за місцевим часом ввечері 27 березня поблизу льодовика Кнік, приблизно в 60 милях на північний захід від Анкориджа.

У департаменті громадської безпеки Аляски повідомили, що інцидент розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року у США в результаті катастрофи гелікоптера загинув відомий баскетболіст Кобі Браянт зі своєю донькою Джанною-Марією і ще семеро осіб.