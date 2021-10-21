На фоне визита министра обороны США Ллойда Остина в Украину российские истребители были направлены на перехват американских бомбардировщиков, которые совершали облёт акватории Черного моря. К счастью, до каких-либо серьёзных инцидентов не дошло. Однако сам факт такой вот встречи российских и американских военных самолетов был очевидным сигналом со стороны российского политического и военного руководства. Сигналом относительно того, что Москва не согласится с позицией США, которые настаивают на том, что Чёрное море должно перестать быть регионом дестабилизации соседних стран со стороны РФ. И что Соединённые Штаты будут активно противодействовать такой дестабилизации.

Министр обороны США, как известно, посещает не только Украину, но и Румынию, и Грузию. Румыния член НАТО и страна, которая имеет свои военно-морские силы в Черноморском бассейне. Украина и Грузия только хотят вступить в Североатлантический союз и поэтому являются уязвимыми с точки зрения российской агрессии. Это показали события последних десятилетий, когда и Грузия, и Украина стали мишенью для российского наступления и фактического признания Россией "независимости" части грузинской территории, аннексии украинского Крыма и начала необъявленной войны на Донбассе.

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Вместе с тем, Россия предпринимает активные шаги по дестабилизации ситуации в акватории Чёрного и Азовского морей. Самым ярким примером такой дестабилизации стал захват украинских судов в Керченском проливе. Как раз сейчас суд в Гааге активно заседает, чтобы определить меру ответственности России за эти пиратские действия. И то, что происходит в эти дни в Чёрном море, становится ещё одним доказательством, что Москва не только не делает никаких выводов из прошедших инцидентов, но стремится еще в большей степени нагнетать напряжённость и готова даже к прямому столкновению с американскими военно-воздушными или британскими военно-морскими силами, как это было недавно.

Во время своего пребывания в украинской столице министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что никакая третья страна не будет определять вступление Украины в НАТО. Что это – исключительно дело самих стран-членов Североатлантического Альянса.

И эти слова руководителя американского оборонного ведомства стали очевидной реакцией на недавние заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предупредившего, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для Москвы и Россия вынуждена будет предпринять эффективные меры по защите своей национальной безопасности.

Какие именно эти меры – господин Песков, разумеется, не уточнил. Но тут очевидно для каждого, что Россия угрожает Украине войной уже на этапе присоединения этой страны к Североатлантическому блоку.

Чёрное море может стать одним из объектов таких военных действий РФ. Тем более, после того, как состоялась аннексия Крыма и Москва получила полный контроль над всей территорией Крымского полуострова, после того, как в течение нескольких десятилетий в ее распоряжении была только база Черноморского флота в Севастополе.

Кроме того, не скованная уже никакими соглашениями с Украиной относительно количества военно-морских сил и военнослужащих, которые находятся на территории Крыма, Москва может активно заниматься милитаризацией этого полуострова, который превращается в самую настоящую военно-морскую базу России в целом. И складывается впечатление, что Москву Крым интересует именно как военно-морская база, а вовсе не как некий регион Российской Федерации или курортная зона, или место виноделия… Нет. Война, война и еще раз война – это то. Что по-настоящему интересует российское политическое руководство. Ну и, разумеется, выкачивание денег из аннексированной территории. Деньги Путину и его соратникам тоже нужны.

Таким образом, тот сигнал, который посылает Москва Вашингтону во время пребывания министра обороны США в Европе, во время его визита в Бухарест, Киев и Тбилиси – тоже не оставляет никаких сомнений для Пентагона: Россия не собирается просто наблюдать за тем, как США пытаются добиться стабильности и безопасности в Черноморском бассейне. Она будет делать всё возможное, чтобы показать: любая стабильность на Чёрном море возможна только в случае полного контроля РФ за морскими путями в этом море и за самой ситуацией в бассейне.

И тут страны-члены НАТО – такие как Турция, Румыния или Болгария – не должны мешать России осуществлять такой контроль и шантажировать Украину и Грузию.

По большому счёту, это и есть российская политика в Черноморском бассейне, против которой и выступают США.

Понятно, что инцидент с попыткой перехвата американских самолетов не первый и не последний. Но он говорит о том, что о какой-либо стабильности в американско-российских отношениях говорить не приходится. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может посещать российскую столицу, разговаривать с высокопоставленными российскими чиновниками, среди которых – и куратор украинского направления в Администрации президента России Дмитрий Козак, обсуждать возможности эффективных консультаций и контактов между Кремлём и Белым домом. Но потом, буквально на следующий день после того, как Нуланд уезжает – в Москве вспоминают, что все эти консультации и переговоры хороши, но Америка должна помнить, с какой позицией выступает Россия на постсоветском пространстве. Так сказать, в зоне своего традиционного влияния. И разумеется, Чёрное море - это традиционная зона влияния с точки зрения Кремля. Как и сама Украина. Как Грузия. И может, даже дальше посмотреть. А Румыния? А Болгария? И это тоже вопросы, которые стоит задать себе западным политикам, когда они думают о российских амбициях в Черноморском бассейне.

Так что, вероятно, не зря министр обороны США посещает еще и Бухарест.

Так вот эта позиция России формулируется в двух очень простых словах. Это позиция силы.

Да, это позиция силового превосходства. И эта позиция останется такой до того времени, пока никаких реальных альтернатив российским военно-морским силам в Чёрном море нет. Мы прекрасно понимаем, что ни Украина, ни Грузия, ни страны-члены НАТО не являются конкурентами России именно в Черноморском морском бассейне. Но если еще убрать НАТО и оставить российские ВМС наедине в военно-морскими силами Украины и Грузии – получим картину, на которую нельзя смотреть без боли.

Именно поэтому в России такое раздражение вызывают попытки Украины построить современный флот. Пусть не флот, который будет реальным конкурентом России в Черноморском бассейне, но по крайней мере – современную флотилию, которая способна оборонять украинские порты от возможной агрессии со стороны Москвы.

И именно поэтому Москва уже сейчас, когда еще нет никаких свидетельств о том, что строительство такого флота может привести к каким-либо реальным ощутимым результатам в ближайшие годы или даже десятилетия – ограничивает западные действия в Черноморском морском бассейне. Предупреждает британские корабли о том, что им нельзя находиться в международных территориальных водах, которые Москва объявила своими. По-пиратски захватывает украинских моряков и суда, которые находятся отнюдь не в зоне международной правовой ответственности РФ.

А теперь прямо на наших глазах совершает провокации с американскими военными самолетами. То есть делает все, как и должен делать морской пират, уверенный, что ему все позволено.

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