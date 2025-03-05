'Чередил молитву с отдыхом': в Ватикане рассказали о состоянии Папы Франциска

Все клинические показатели жизнедеятельности Папы Римского Франциска, госпитализированного в римской больнице им. Агостино Джемелли, "остаются стабильными". Прогноз врачей отосительно болезни понтифика "остается сдержанным".

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Об этом сообщают спикеры Святого Престола. По их информации, за прошедшие сутки у Папы Франциска не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма, а также не фиксировалось повышение температуры тела.

"Он всегда в сознании, сотрудничает с терапией и ориентирован. 4 марта его перевели на высокопоточную кислородную терапию и проводили респираторную физиотерапию, а вечером, согласно плану, была восстановлена неинвазионная искусственная вентиляция легких, которую будут проводить до утра", – отметили в Ватикане.

Врачи уточнили, что у Папы "стабильная клиническая картина показателей работы сердца, почек и анализов крови", а бронхоспазмы "не неожиданны в контексте пневмонии понтифика".

"Однако общая ситуация остается сложной", – отметили они.

Окружение понтифика рассказало, что утром Папа "принял святое причастие, а в течение дня чередовал молитву с отдыхом".

Как сообщал OBOZ.UA, американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket предлагает людям пари на деньги – будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году. Сумма ставок уже превысила $697 тыс., и цифра продолжает стремительно расти, хотя даже некоторые азартные пользователи и называют аморальными ставки на здоровье Папы Франциска.

Так или иначе, большинство букмекеров ставит на смену понтифика в течение текущего года.

3 марта Папа перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности, и его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Эпизоды были вызваны "значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом".

88-летний Папа Римский находится в больнице с 14 февраля. У понтифика была диагностирована "двусторонняя пневмония, которая нуждается в дальнейшей фармакологической терапии".

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