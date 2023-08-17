Чехия разрешила войскам США базироваться на своей территории: на фоне агрессии со стороны России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подписал соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами, предусматривающее разрешение американским войскам размещаться на территории страны. В Минобороны Чехии заявили, что это дает им еще одну гарантию безопасности на фоне полномасштабной войны России против Украины.

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Как пишет České noviny, подпись премьера завершила ратификацию соглашения. МИД страны теперь должен направить документ в США, а Вашингтон – ответить нотой одобрения. Контракт вступит в силу спутся 30 дней после уведомления о подтверждении.

Фиала заявил, что его страна должна была давно заключить такое соглашение с США, поскольку это углубляет отношения между государствами. Многие государства НАТО уже подписали подобные документы.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова на пресс-конференции отметила, что договор особенно ценный в контексте российской военной агрессией против Украины.

"В этой ситуации нам не обойтись без прочного союза с другими демократическими странами", — подчеркнула Чернохова. Она объяснила, что трансатлантическое сотрудничество является основой коллективной обороны стран НАТО.

Процесс ратификации договора сопровождался протестами противников пребывания американских солдат на территории Чехии. Однако обе палаты поддержали документ значительным большинством (66 из 72 депутатов в Сенате и 115 из 144 в Палате представителей).

Документ состоит из примерно 40 страниц. В нем прописано правовые аспекты, связанные с возможным присутствием военных США в Чехии и сотрудничеством армий.

Например, это касается правового статуса американских солдат, защиты окружающей среды, эксплуатации автомобилей американскими солдатами и их семьями. Также предполагается освобождение военнослужащих США от налогов и таможенных пошлин в Чехии. В соглашении указано перечень военных объектов чешской армии, которые ВС США смогут использовать на заранее согласованных условиях.

Как писал OBOZREVATEL:

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