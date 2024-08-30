Чехи передадут Украине средства от продажи пива, посвященного высылке из России чешских дипломатов. Фото

В Чехии выставят на торги пиво Vyhostivar, сваренное в память о депортации в 2021 году своих дипломатов из страны-агрессора России. Вырученные от этого средства будут направлены на помощь Украине.

Видео дня

Об этом сообщил в соцсети X заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан. Именно при поддержке МИД это пиво выпустил журналист "Чешского Радио" Ондржей Соукуп.

"Пиво и благотворительность! В этом году Ондржей Соукуп при небольшой поддержке МИД снова сварил пиво Vyhostivar как напоминание о коллегах из посольства Чехии в Москве, высланных из России после дела Врбетицы", – пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что на торги выставляют пять бутылок этого особого пива, вырученные от которых средства будут переданы организации "Человек в беде" для помощи Украине.

Как объясняют чешские СМИ, в названии Vyhostivar обыгран глагол vyhostit, что означает "выдворить" или "депортировать".

Напомним, что в апреле 2021 года из посольства Чехии в Москве выслали 20 сотрудников дипломатической миссии, в том числе 16 дипломатов. Это стало ответным шагом со стороны России на объявления персонами нон грата 18 российских дипломатов, которые были, по данным чешской разведки, сотрудниками российских спецслужб.

События связывают с расследованием дела о взрывах складов боеприпасов во Врбетицах 2014 года. По данным Службы безопасности и информации, а также полиции Чешской Республики, это были диверсии, к которым причастны два агента российского ГРУ (шпионы-нелегалы – военный и его жена из Киева, первый умер в Греции). Также предполагают, что взрывы были совершены для срыва поставок оружия, в частности в Украину. Ликвидацию последствий этих событий завершили в октябре 2020-го, нанесенный ущерб оценен в сотни миллионов крон.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Чехии заверили, что выполняют все свои обещания в рамках инициативы по передаче ВСУ боеприпасов. Министр иностранных дел Ян Липовский заявил, что поставки снарядов происходят в соответствии с контрактами, а с ПВО ситуация более сложная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!