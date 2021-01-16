Ближайший конкурент Маска по космическому туризму показал невероятные кадры с орбиты Земли

Ближайший конкурент Илона Маска в сфере космического туризма – ракетная компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, – успешно запустила в космос обновленную ракету New Shepard.

Видео невероятных видов из космоса опубликовано в Twitter компании 15 января. Во время испытательного полета протестировали возвращаемый ракетный ускоритель и капсулу для пассажиров, говорится на сайте компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Компания работает над созданием ракеты для космических туристов, чтобы они смогли взглянуть на Землю из космоса и испытать на себе микрогравитацию.

Испытуемая ракета New Shepard стартовала из Западного Техаса 14 января, около 19:20 по киевскому времени. Капсула экипажа отделилась и направилась на орбиту Земли, а ракета-носитель успешно совершила посадку примерно в двух милях от стартовой площадки.

"После этого через несколько минут манекен Скайуокер в модернизированной капсуле для экипажа приземлился с помощью парашютов. На все это ушло всего около 10 минут от момента запуска до мягкой посадки капсулы", – говорится на сайте Blue Origin.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что капсула SpaceX Dragon с 12 бутылками вина и побегами виноградной лозы сортов Мерло и Каберне Совиньон приземлилась в Мексиканском заливе на побережье Тампы.

Продукты на Международную космическую станцию отправляла компания Space Cargo Unlimited, занимающаяся биологическими исследованиями в космосе. Вино и виноградные лозы провели в космосе около года, в течение которого подвергались воздействию невесомости и более высокой радиации, чем на Земле.