Часть Испании засыпало снегом в ноябре, на дороги вывели спецтехнику. Фото и видео

Некоторые регионы Испании в конце ноября засыпало снегом. В частности, в провинциях Кастельон, Валенсия и Аликанте погода вызвала коллапс на дорогах.

Как сообщает местное издание Las Provincias, на дороги вывели снегоуборочную технику. В частности в Валенсии четыре бригады работали в северных районах провинции, в таких муниципалитетах, как Морелла, Кастельфорт и Баллестар, где за день пейзажи окрасились в белый цвет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Согласно, прогнозам синоптиков, снегопады еще будут продолжаться и на высоте 800-900 метров над уровнем моря снеговое покрытие сформируется на 4 см, на высоте 1000 м и больше – на 10 см. Кроме того, по побережью Валенсии и в Аликанте прошел проливной дождь. Некоторые дороги закрыты для движения грузовиков, хотя для автомобилей не ограничено.

Отметим, обычно погоду в Испании в такое время года весьма условно можно было назвать холодной. Туристические сайты называют основной особенностью ее в конце осени сильный ветер, который является частым явлением в приморских районах. Помимо этого, на значительной части территории Испании весьма дождливо. При этом температура воздуха может подниматься до +19˚С.

Напомним, также 22-23 ноября регионы Дальнего Востока в России накрыли мощные снегопады. Там бушевала сильная метель с порывами ветра до 20 метров в секунду, видимость на автодорогах была снижена, в некоторых районах произошло отключение электричества. Непогода обрушилась, в частности, на Амурскую и Сахалинскую области, Хабаровский и Приморский край, Еврейскую автономию и Камчатку. Жители активно делились снятыми фото и видео. А власти ограничили движение на дорогах, перевели школьников на "дистанционку" и рекомендовали сократить рабочий день.

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