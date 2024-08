Были там с 1992 года: пограничников РФ вывели из главного аэропорта Армении – ISW

Российские пограничники полностью покинули главный международный аэропорт "Звартноц" в Ереване (Армения), где их "миссия" находилась более трех десятилетий. Ранее армянские власти дали Москве на такие мероприятия четыре месяца.

По этому случаю армяне устроили церемонию прощания и официально закрепили вывод представителей РФ протоколом. Событие упомянул в своей сводке Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

31 июля армянские и российские источники сообщили, что пограничники из РФ покинули международный аэропорт "Звартноц" в столице страны.

"В марте 2024 года армянские власти попросили Россию вывести своих пограничников из аэропорта до 1 августа, поскольку Армения может осуществлять собственный пограничный контроль без помощи российских пограничников, которые были размещены в аэропорту с 1992 года", – подчеркнули в ISW.

В "Звартноце" устроили официальную церемонию прощания, в ходе которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту именно армянской стороне, сообщает "Радио Азатутюн".

Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян заявил, что "опыт и знания, переданные российскими пограничниками за более 32 лет совместной службы, будут и дальше использоваться в служении родине".

Примечательно, что юридический статус пограничников РФ в "Звартноце", находившихся там более трех десятилетий, не был до конца определен. Москва ссылалась на соглашение с Ереваном с 1992 года, но о расположении россиян именно в этом аэропорту там не упоминалось.

Только весной этого года Ереван официально сообщил Москве о намерении отказаться от услуг российских пограничников для охраны в своем главном международном аэропорту. Эту договоренность закрепили на встрече в мае премьер-министр Никол Пашинян и российский диктатор Владимир Путин. Тогда же стало известно о выводе российских военных из ряда регионов Армении, однако они будут до сих пор оставаться на границе Армении с Турцией и Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года Армения заявила, что больше не видит причин существования военных баз РФ на своей территории. Там подчеркнули: обострение конфликта в Нагорном Карабахе тогда показало, что Москва не способна выполнить свои союзнические договоренности в сфере безопасности.

