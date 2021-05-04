Думаю, все прекрасно помнят, какой в прошлом году разгорелся масштабный скандал, когда выяснилось, что Россия финансово поощряла и стимулировала нападения террористов движения “Талибан” на военнослужащих США в Афганистане. Эти обвинения в адрес Москвы настолько взбудоражили Кремль, что российские спонсоры “Талибан” запросили своих “союзников” опровергнуть эти обвинения и, невероятно, а представитель катарского офиса талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что сообщения о финансировании Россией силовых акций “Талибана” против военных США "абсолютная ложь"!

Тем не менее, факт настолько тесных отношений между Россией и террористической группировкой “Талибан”, руководство которой регулярно посещает Москву на официальных основаниях, стал явным и открытым. Хотя, в принципе, это вполне соответствует внешней политике России по распространению террора и дестабилизации регионов, в хаотизации которых она заинтересована.

Например, в марте 2018 года о нарастающей поддержке Талибана Москвой рассказывал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в ходе своего эксклюзивного интервью BBC, упоминая Таджикистан как важное связующее звено в поставках оружия афганским террористам. Благодаря такого рода “поставкам” талибы смогли в значительной степени активизировать свои попытки свергнуть действующую власть в Кабуле, поддерживаемую США, и распространения контроля над территориями за пределами границ Афганистана, в районах Пакистана (Северный и Южный Вазиристан) и Китая (Синьцзян-Уйгурская автономия КНР).

А буквально неделю назад, в газете New York Times был опубликован материал по аудиозаписям, на которых Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсуждает с экономистом Саидом Лейлазом целый комплекс тем, в том числе как внутри, так и внешнеполитические, выражая категорическое несогласие с методами КСИР и лично генерала Касема Сулеймани, убитого в начале этого года в ходе спецоперации США. При этом министр иностранных дел открыто заявлял о тесных связях генерала, руководящего, фактически, подразделением, отвечающим за совершение диверсий и террористических актов за пределами Ирана, с Россией.

Стоит отметить, что отношения между одиозным иранским генералом, внесённого в санкционные списки Совета Безопасности ООН как террорист, всегда носили, куда больший характер, нежели просто – тесные.

Например, в 2015 году генерал посетил Москву, не смотря на то, что с 2005 года ему запрещено было покидать Иран, а любая страна, принявшая, или давшая право пролёта через своё воздушное пространство борту с руководителем "Аль-Кудс", нарушала резолюцию ООН.

Тогда, американская разведка, сообщала, что Сулеймани прилетел в Москву 24 июля рейсом №5130 и улетел назад, в Тегеран, 26 июля рейсом №5120. Именно этот визит стал решающим в принятии Кремлем решения об официальном развёртывании своего военного контингента в Сирии и оказании поддержки режиму Башара Асада.

Фактически, генерал Касем Сулеймани, командовавший "Отрядами аль-Кудс", выполнявшими задания за пределами Ирана, в основном террористического характера, находился в постоянном контакте с российскими “коллегами” и Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора именно это и подтвердил.

Таким образом, если раньше, методы работы “Отрядов аль-Кудс” лишь напоминали аналогичные методы работы российских агентов по всему миру, то теперь они приобретают более чёткие очертания. Например, как в ходе атаки на посольство США в Ираке, когда иранские провокаторы применили гибридные методы, прописанные в Кремле. Или как в ходе противостояния Ирана другим странам в Персидском заливе, в ходе которого стали отчётливо проявляться черты ведения гибридной диверсионной войны, использовавшиеся Россией.

По факту, с оглядкой на террористический союз России со многими организациями, от Талибана до Хезболла, не удивлюсь, что практически вся террористическая и гибридная деятельность Ирана проводилась под чутким согласованием, а возможно и руководством из Кремля.

И в контексте всего вышеизложенного, возникает довольно актуальный вопрос: а была в таком случае катастрофа украинского "Боинг-737" рейса PS-752 "Тегеран - Киев" и вправду трагической случайностью?

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