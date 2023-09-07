Будет ли новая эскалация конфликта? Азербайджан перебрасывает войска к границе с Арменией. Видео

В сети заговорили о возможности новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Поводом для этого стало то, что Азербайджан уже вторые сутки подряд перебрасывает свою военную технику к границе с Арменией.

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Соответствующие кадры снимали и публиковали в соцсетях местные жители (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Они отмечали, что вооружение к армянской границе Азербайджан стягивает достаточно активно.

Среди него в частности были замечены различные виды артиллерии, танки и большое количество военных грузовиков.

Отметим, что техника двигается в сторону границы Армении с новыми опознавательными знаками в виде перевернутой буквы "А".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Армения обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, в результате чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

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