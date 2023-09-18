'Будем снова говорить о преступной войне, развязанной Путиным': Шольц открыл занавес Генассамблеи ООН

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита Генеральной ассамблеи ООН, который пройдет 18-19 сентября, представители стран-участниц вновь поднимут вопрос кровавой агрессии, продолжаемой Москвой. Мир должен неустанно подчеркивать свои принципы о невозможности перекраивать географию силовым путем, Россия получит еще один сигнал, что на уступки ей идти никто не намерен.

Об этом политик сказал в преддверии своего участия в 78-м заседании Организации, прибыв для этого в Нью-Йорк. Его слова цитирует журналист Укринформа.

"Мы обсудим это при всех возможностях, которые здесь будут, и мы будем особенно настаивать на том, чтобы мировое сообщество оставалось преданным своим принципам. Они означают недопустимость смены государственных границ посредством силы", – подчеркнул Шольц.

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Также отмечается, что в рамках двухдневного саммита немецкий канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно они проведут переговоры о дальнейшей помощи ВСУ, в частности, дальнобойных ракет Taurus, которые так настоятельно просит Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на ближайшей Генассамблее Евросоюз выразит свою твердую поддержку Украины и вновь подчеркнет необходимость проведения реформ в Совете Безопасности, решения которого блокируются Россией. Этот шаг поможет сделать Совбез более представительным для отражения произошедших в мире изменений.

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