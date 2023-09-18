'Критический момент': Боррель рассказал, что ждет Украину Генассамблеи ООН

На предстоящей неделе в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, Евросоюз выразит свою твердую поддержку Украины и вновь подчеркнет необходимость проведения реформ в Совете Безопасности, решения которого блокируются Россией. Этот шаг поможет сделать Совбез более представительным для отражения произошедших в мире изменений.

Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. По его словам, ЕС хочет не только сохранить ООН как многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок.

"Эта неделя приходится на критический момент для мировой и многосторонней системы. Своей агрессивной войной против Украины Россия, являющаяся ядерным государством и постоянным членом Совета Безопасности ООН, попирает Устав ООН. Несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи к ответственности, Россия не позволяет Совету Безопасности выполнять свою роль, не только в Украине, но также где угодно, что является угрозой для надежности всей системы Объединенных Наций", – подчеркнул Высокий представитель ЕС.

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Согласно его заявлению, для восстановления уникальной легитимности ООН срочно требуется "усовершенствовать Совет Безопасности, сделав его более представительным, чтобы отразить изменения, произошедшие в мире, включая предоставление голоса Африке".

Боррель подчеркнул, что агрессивная военная деятельность России в отношении Украины, происходящая параллельно с пандемией COVID-19, оказывает негативное воздействие на основной источник продовольствия в мире. Эта война представляет собой серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности и дополнительно усиливает глобальные проблемы повышения цен на продукты питания.

В августе 2022 года ООН сыграла ключевую роль в смягчении напряженности в регионе, запустив Черноморскую зерновую инициативу. Однако в июле 2023 года Россия приняла решение отказаться от этой договоренности. Европейский союз планирует провести обсуждение с генеральным секретарем ООН Гутеррешем, чтобы обсудить возможные пути и меры по возрождению данного соглашения.

"Мы воспользуемся этой неделей высокого уровня ООН, чтобы разъяснить нашу непреклонную поддержку для Украины, привлечь страны со всех уголков мира, чтобы они присоединились к нам в защите Устава ООН и в отрицание российского неоимпериализма. Мы не можем возвращаться к миру, где" сила определяет право". Императивом должна быть безопасность для всех государств, больших и малых, особенно для развивающихся", – написал Боррель.

Он особо акцентировал важность деятельности ООН, особенно в сложные времена, когда многополярная мировая система сталкивается с углублением расколов и конфронтации по всему миру, и при этом глобальное лидерство либо отсутствует, либо действует неэффективно и фрагментарно. По мнению Борреля, настоящее время требует предотвратить такую тенденцию.

"ЕС хочет не только сохранить ООН как многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок, основанный на правилах и основанный на ценностях Универсальной декларации прав человека. В то время, когда другие пытаются переопределить мировой порядок, основанный на либеральных ценностях, необходимость сочетания (усилий) Евросоюза и ООН никогда не была выше", – резюмировал Высокий представитель ЕС.

Украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение. Там уверены: дунайские порты не смогут заменить Черное море в части экспорта продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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