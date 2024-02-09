Испытывали избиения командирами и пили собственную мочу: пленный россиянин рассказал о службе в армии РФ. Видео

Украинские защитники взяли в плен 35-летнего Шамиля Закировича Балиева из республики Башкортостан. Он служил в 4-й мотострелковой бригаде русской армии гранатометчиком.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал также опубликовал видео разговора с пленным оккупантом.

Он рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ 2 ноября 2023 г. из-за долгов и кредитов. По словам Балиева, ему обещали, что будут служить в тыловых частях, а на самом деле сразу же отправили на штурм как "пушечное мясо", даже не выдав обещанные 195 тысяч рублей.

Россиянин добавил, что командиры всех держали в страхе. По его словам, на позициях он видел десятки единиц разбитой техники, трупы россиян.

"Старых бойцов уже не осталось, "двухсот", "трехсот". Перевели 60 человек из Таманской дивизии", – говорит Балиев о потерях оккупантов.

Кроме того, пленный рассказал о постоянных обстрелах, регулярных атаках украинских дронов, избиении рядовых офицерами, о проблемах с водой и как пили собственную мочу.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный наемник российского ППК "Редут" объяснил свое участие в боях в Харьковской области плохой оценкой по географии в школе. Он признался, что до попадания в плен не думал, почему Россия решила после Донбасса захватить другие украинские территории.

Оккупант Александр Джалов на допросе рассказал, что командиры не ставили его подразделению никаких конкретных задач. Захватчики просто сидели в бункере и ждали ВСУ.

Пленный Александр Гумаев из Донецкой области признался, что предал Украину. 42-летний житель Горловки служил в запасном батальоне, который занимается розыском дезертиров.

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