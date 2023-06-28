'Будем готовы отбивать атаки': в Польше решили усилить защиту границы из-за 'вагнеровцев' в Беларуси

В связи с возможным присутствием ППК "Вагнер" в Беларуси в Польше приняли решение увеличить постоянно находящиеся на границе силы. Также будут расширены различные типы укреплений, защищающих границу с Республикой Беларусь.

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Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский объявил о таком решении на пресс-конференции после внеочередного заседания комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.

По словам Качиньского, усиление границы будет серьезным.

"Мы имеем как минимум потенциально новую ситуацию в Беларуси, присутствие там группы Вагнера. Исходя из тех данных, которые мы имеем в настоящее время, можно считать, что это будет около 8 тысяч военных", – сказал вице-премьер.

Качиньский отметил, что присутствие "вагнеровцев" в Беларуси может означать новый этап гибридной войны, поэтому к нему нужно быть готовым.

"Это опасный элемент для Украины, и украинцы это осознают, он потенциально опасен и для Литвы, в конце концов он может быть опасным и для нас. Это может означать новый этап гибридной войны, этап гораздо сложнее, чем тот, с которым нам приходилось иметь дело до сих пор", – сказал Качиньский.

Поэтому, по его словам, было принято решение об усилении обороны на восточной границе Польши, "как в части отдельных мер, так и тех, которые будут носить постоянный характер".

"Это усиление относится как к увеличению тех сил, которые там постоянно присутствуют, так и к увеличению количества разного рода препятствий и укреплений, которые должны защитить нашу границу в случае нападения на него", – сказал Качиньский.

Он отметил, что "на данный момент конкретные цифры не озвучены, но это усиление будет очень серьезным".

"Мы будем готовы отражать атаки даже такой опасной, хорошо обученной и решительной военной группировки, которая в то же время имеет признаки особой глубокой деморализации", - сказал Качиньский.

На вопрос журналистов, обсуждалась ли эта тема с союзниками по НАТО и рассматривается ли поддержка польской границы в Альянсе, Качиньский подчеркнул, что контакты с союзниками продолжаются. При этом он отметил, что "оборона польской границы от гибридной атаки является нашей задачей".

"Однако, если бы это приняло форму вооруженного нападения, тогда мы оказались бы в ситуации, предусмотренной статьей 5 Североатлантического договора. Это ситуация, которая, конечно, может произойти, но мы не считаем ее особенно вероятной на данный момент", – отметил вице-премьер. .

Как сообщал OBOZREVATEL, присутствие наемников ППК "Вагнер" на территории Беларуси пока никак не изменило ситуацию для Украины – на севере государства она остается контролируемой. В то же время "вагнеровцы" всегда представляют потенциальную угрозу. Об этом на совместном брифинге в Киеве 28 июня сообщили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ППК "Вагнер" на белорусской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии белорусские войска "будут перенимать опыт" ;

Британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

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