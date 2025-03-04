Бросали дымовые шашки: в парламенте Сербии произошла потасовка, среди пострадавших – беременная депутат. Фото и видео

В Сербии во время заседания парламента произошла потасовка. Оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли дымовые шашки, вследствие чего трое депутатов получили ранения.

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Депутат Ясмина Обрадович перенесла инсульт и борется за свою жизнь. Также пострадали депутат Ясмина Каранац и Соня Илич, которая находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает издание RTS.

Спикер парламента Ана Брнабич прокомментировала состояние беременного депутата Илич и сообщила, что "врачи борются за нее и ребенка".

Депутат от Партии объединенных пенсионеров Сербии Стефан Кркобабич заявил, что депутат от Социал-демократической партии Ясмина Каранац была ранена в голову. Позже спикер парламента уточнила, что Каранац получила серьезные телесные повреждения. Как стало известно журналистам, в Ясмину Каранак брызнули перцовым баллончиком и ударили по голове бутылкой.

После принятия повестки дня депутат от оппозиционной политической партии "Зеленый левый фронт" Радомир Лазович направился к трибуне, но ему помешала сделать это парламентская охрана. Его коллега Биляна Джорджевич тут же последовала за ним, после чего началась потасовка.

Вскоре после этого были зажжены файеры, подобные тем, что можно увидеть на футбольных стадионах, и зал заседаний наполнился дымом. Помимо сигнальных ракет, в ход пошли бутылки с водой и целые картонные коробки из-под яиц, а некоторые члены парламента даже применили перцовый баллончик.

Несмотря на шум и дым, заполнившие сессионный зал, первый заместитель премьер-министра Синиша Мали начал объяснять предложение о внесении поправок в Закон о высшем образовании.

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