Британия в феврале смягчит правила для мигрантов из Украины: что изменится

Британия в феврале смягчит правила для мигрантов из Украины, что позволит им воссоединиться с детьми. Так украинцы, не имеющие права на постоянное проживание в стране, смогут привозить своих детей в Британию.

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Об этом сообщает BBC News Украина, 31 января. Правила вступят в силу после внесения изменений в визовые документы.

Известно, что в феврале 2024 года правительство без предупреждения ввело ограничения в программе Homes for Ukraine, позволяющей принимать украинцев, спасающихся от войны. Согласно новым правилам, те, кто не имеет права на постоянное проживание в Великобритании, больше не могли выступать спонсорами для других, в частности, собственных несовершеннолетних детей.

Благотворительные организации отметили, что эти изменения привели к разрыву семей, а некоторые родители в отчаянии даже прибегали к нелегальным способам, чтобы привезти детей в Британию. Новые послабления в правилах стали "большим облегчением" для родителей которые расстались с детьми, однако, по словам правозащитников, они все еще не решают проблему воссоединения с другими родственниками, такими как братья, сестры или родители.

В феврале прошлого года правительство консерваторов изменило правила программы Homes for Ukraine, установив, что только граждане Великобритании или Ирландии, а также лица с правом на постоянное проживание могут выступать спонсорами для нуждающихся в жилье. Это лишило украинцев, находящихся в Британии без статуса постоянного резидента, возможности спонсировать родственников для переезда.

Возникла правовая коллизия, несовершеннолетние дети могли получить спонсорство от посторонних британских граждан, но не от родителей. Тогда же правительство закрыло программу Ukraine Family Scheme, позволявшую украинцам присоединяться к своим родственникам с правом на постоянное проживание в Британии.

Теперь власти объявили, что родители или законные опекуны, которые находятся в Великобритании по любой из визовых программ для украинцев, смогут подать заявку на спонсорство своих детей в рамках Homes for Ukraine.

"Это станет огромным облегчением для тех родителей, которые были разлучены со своими детьми, и наконец-то смогут привезти их в Британию, чтобы воссоединитесь в безопасности", – рассказала исполнительная директор благотворительной организации, поддерживающая мигрантов, Дора-Оливия Викол.

Однако она заметила, что это не поможет тем, кто расстался с другими членами семьи, в том числе братьями и сестрами. В организации отмечают, что знают о случаях многих украинцев, которые расстались с членами семьи и хотят перевезти их в Британию.

"Мы просим Министерство внутренних дел поскорее рассмотреть заявки относительно детей, застрявших в украинских зонах конфликта, некоторые из которых находятся во подвешенном состоянии уже почти год", – заявила советница благотворительной организации по вопросам иммиграции, Юлия Исмаил.

В свою очередь представитель Министерства внутренних дел сообщил, что для решения этих проблем были приняты срочные меры. И теперь это позволит родителям с визами по украинской программе спонсировать своих детей, чтобы "они присоединились к ним в Британии".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января стало известно, что украинские беженцы, проживающие в Польше, но не работающие и не уплачивающие налоги, могут остаться от помощи без государства по программе "800+". Законопроект уже был внесен в польский парламент. Соответствующее предложение поступило от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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