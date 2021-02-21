Британия ускоряет вакцинацию: все взрослые должны получить первую прививку от COVID-19 до 31 июля

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Британия ускоряет вакцинацию

В Британии к концу июля каждому взрослому человеку будет станет доступна как минимум одна доза вакцины против COVID-19. Британцы старше 50 лет смогут получить прививку наряду с пенсионерами.

Это пообещал премьер-министр Борис Джонсон, передает Daily Mail. Ранее чиновники заявляли о намерении вакцинировать всех лиц в возрасте 18 лет и старше к осени 2021 года.

При этом отмечается, что премьер стремится значительно ускорить успешную кампанию. Его новая амбициозная цель по иммунизации станет важной частью долгожданной дорожной карты с ослабления ограничений во время карантина.

Ожидается, что всем британцам старше 50 лет будет предложена по крайней мере первая доза вакцины к 15 апреля, а не к маю, как предполагалось ранее.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул: в правительстве убеждены, что запасов вакцины хватит для выполнения новой цели.

"Теперь мы думаем, что у нас есть все необходимое для этого, мы видим, что NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. – Ред.) и партнеры, и все те, кто работает над этим, смогли поставить столько доз препарата, чтобы его хватало на около полумиллиона уколов в день. Это невероятное усилие", – сказал он.

Джонсон стремится ускорить успешную кампанию по вакцинации, чтобы британцы могли быстрее выйти из жесткого карантина

Согласно поэтапному выходу из карантина, благодаря охвату населения вакцинацией, Джонсон намерен разрешить возобновить работу школ с 8 марта. Тогда как каждому жителю дома престарелых в Британии будет разрешено принимать по одному постоянному посетителю в день.

К Пасхе, в начале апреля, двум семьям будет разрешено встречаться на улице. Вскоре после этого в стране могут вновь открыть второстепенные магазины, пабы и рестораны, но только для наружного обслуживания.

Ожидается, что для туристов британские границы полностью откроются уже в мае.

Чтобы обсудить эти и другие мероприятия по ослаблению карантина в стране, 21 февраля Джонсон встретился с высокопоставленными министрами. Ожидается, что уже в начале следующей недели правительство утвердит соответствующий план вакцинации и выхода страны из изоляции из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодня в мире людям ввели более 202 млн доз вакцины против COVID-19. В частности, иммунизационная кампания проходит в 88 государствах.

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