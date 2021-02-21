Британия ускоряет вакцинацию: все взрослые должны получить первую прививку от COVID-19 до 31 июля

В Британии к концу июля каждому взрослому человеку будет станет доступна как минимум одна доза вакцины против COVID-19. Британцы старше 50 лет смогут получить прививку наряду с пенсионерами.

Это пообещал премьер-министр Борис Джонсон, передает Daily Mail. Ранее чиновники заявляли о намерении вакцинировать всех лиц в возрасте 18 лет и старше к осени 2021 года.

При этом отмечается, что премьер стремится значительно ускорить успешную кампанию. Его новая амбициозная цель по иммунизации станет важной частью долгожданной дорожной карты с ослабления ограничений во время карантина.

Ожидается, что всем британцам старше 50 лет будет предложена по крайней мере первая доза вакцины к 15 апреля, а не к маю, как предполагалось ранее.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул: в правительстве убеждены, что запасов вакцины хватит для выполнения новой цели.

"Теперь мы думаем, что у нас есть все необходимое для этого, мы видим, что NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. – Ред.) и партнеры, и все те, кто работает над этим, смогли поставить столько доз препарата, чтобы его хватало на около полумиллиона уколов в день. Это невероятное усилие", – сказал он.

Согласно поэтапному выходу из карантина, благодаря охвату населения вакцинацией, Джонсон намерен разрешить возобновить работу школ с 8 марта. Тогда как каждому жителю дома престарелых в Британии будет разрешено принимать по одному постоянному посетителю в день.

К Пасхе, в начале апреля, двум семьям будет разрешено встречаться на улице. Вскоре после этого в стране могут вновь открыть второстепенные магазины, пабы и рестораны, но только для наружного обслуживания.

Ожидается, что для туристов британские границы полностью откроются уже в мае.

Чтобы обсудить эти и другие мероприятия по ослаблению карантина в стране, 21 февраля Джонсон встретился с высокопоставленными министрами. Ожидается, что уже в начале следующей недели правительство утвердит соответствующий план вакцинации и выхода страны из изоляции из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодня в мире людям ввели более 202 млн доз вакцины против COVID-19. В частности, иммунизационная кампания проходит в 88 государствах.