Британия призывает Германию отправить в Украину ракеты Taurus, но Шольц не готов поддержать идею – Bloomberg

Правительство Великобритании непублично призвало Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства. Альтернативой прямым поставкам предлагалась передача ракет Лондону, чтобы тот смог отправить Украине больше собственных ракет Storm Shadow.

Однако федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не готов принять предложение: он ссылается на то, что немецкими Taurus Украина могла бы бить по территории РФ, что якобы вовлекло бы Германию в войну. Подробности сообщает Bloomberg.

Британское правительство, по данным издания, непублично призвало Германию передать Украине немецкие ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Со ссылкой на анонимные источники, осведомленные с темой, британские чиновники неоднократно пытались донести до официального Берлина информацию, что украинской армии эти ракеты чрезвычайно нужны.

При этом альтернативой прямой передачи Taurus Киеву Лондон предлагал вариант, когда Берлин будет передавать свои ракеты Британии, а та, в свою очередь, сможет нарастить поставки в Украину собственных ракет Storm Shadow, заместив свои запасы немецким вооружением.

Впрочем, судя по заявлениям действующих и бывших британских чиновников, понимания в этом вопросе достичь с Шольцем не удалось.

Так, один из собеседников издания отметил, что "Германия должна прекратить оправдываться". А уже бывший министр обороны Британии Бен Уоллес сделал еще более резкое заявление в адрес главы немецкого правительства.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не в той должности, не в то время", – сказал он в интервью газете Evening Standard 29 февраля.

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего комментария Шольца, исключившего передачу Украине ракет Taurus. Подобный шаг со стороны Берлина, уверен он, означал бы превращение Германии в одну из сторон в войне с Россией.

Свою позицию Шольц аргументировал тем, что в случае передачи Германией Украине "оружия с радиусом действия 500 км", оно, мол, при неправильном использовании "может достичь целей в Москве".

"Мы должны убедиться, что мы знаем, где она приземлится", – процитировали в Bloomberg заявление федерального канцлера Германии, который уточнил, что единственным способом проконтролировать, какие именно цели поражаются немецкими ракетами, можно было бы только в случае привлечения к процессу немецких войск.

Bloomberg добавляет, что противоречия между Великобританией и Германией по ракетам Taurus являются частью более широкого противостояния. Так, на днях Шольц заявил, что британские и французские военные помогают украинским воинам поражать российские цели дальнобойными ракетами франко-британского производства. Германия же, по словам Шольца, к подобным практикам не готова.

"То, что делают британцы и французы по контролю за целями и сопутствующему контролю за целями, невозможно сделать в Германии", – сказал Шольц 26 февраля.

В Британии подобные комментарии федерального канцлера Германии трактовали как публичное заявление о секретной деятельности британских военных в Украине. Реагируя на заявление Шольца, спикер премьер-министра Великобритании заявил о "поддержке Вооруженных сил Украины" "небольшим количеством личного состава". В подробности он не вдавался.

С критикой Шольца выступила также глава специального комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

"Комментарии Шольца неправильны, безответственны, это пощечина для союзников... Шольц должен дать Taurus и перестать создавать препятствия безопасности Европы", – отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. Он заявил, что без контроля со стороны Берлина ракета Taurus с дальностью около 500 км сможет поражать цели даже в Москве. Поэтому в случае передачи ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в их запуске, как это, по словам Шольца, делают другие страны-партнеры. А Берлин к этому не готов, опасаясь быть втянутым в войну с Россией.