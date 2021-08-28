Британия прекратила эвакуацию из Афганистана, оставив в Кабуле 150 граждан страны

Великобритания в субботу, 28 августа, завершила свою миссию по эвакуации граждан из Кабула. Международный аэропорт, контролируемый радикальной исламистской группировкой "Талибан", уже покинул последний самолет Королевских Военно-воздушных сил (RAF), при том что в Афганистане остались около 150 британцев и 1000 афганцев с правом въезда в Соединенное королевство.

В Минобороны страны подтвердили, что последний спасательный рейс покинул Кабул в ночное время, передает Daily Mail. Журналисты написали, что более тысячи британских и афганских граждан "остались в тисках талибов".

В то же время в Афганистане все еще находилось воздушное судно RAF, но его решили использовать для эвакуации дипломатического персонала и военных.

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил, что этот этап операции "пришло время завершить".

Видео дня

"Но мы не забыли людей, которым все еще нужно уехать. Мы продолжим делать все возможное, чтобы им помочь. Мы не забыли и о храбрых, порядочных людях Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", – сказал дипломат.

Последний рейс Великобритании с военным и дипломатическим персоналом, как ожидается, приземлится на территории Соединенного королевства до конца субботы. Напомним, что крайний срок вывода западных войск, согласованный США и "Талибаном", – вторник, 31 августа.

Британский генерал Ник Картер отметил, что американским войскам предстоят "очень трудные" несколько дней, когда они будут "арьергардом вывода войск".

"Я думаю, что наши американские союзники столкнутся с серьезными проблемами, потому что угроза со стороны ИГИЛ никуда не делась, и, конечно же, многие отчаявшиеся афганцы все еще пытаются сбежать", – сказал военный.

Генерал Ричард Бэрронс в свою очередь предупредил, что теперь угроза ИГИЛ распространяется и за пределы Афганистана. Он уверен, что теракты в Кабуле показали: "Исламское государство" представляет опасность для Соединенного Королевства и для его интересов за рубежом.

Начиная с 13 августа, Великобритания вывезла из Кабула 14 543 человека. Около 8000 из них были гражданами Афганистана, которым из-за помощи Соединенному королевству могли угрожать преследования со стороны талибов, и членами их семей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Франция также прекратила операцию по эвакуации граждан из столицы Афганистана. Она завершилась вечером 27 августа. Начиная с 15 августа, французские самолеты вывезли почти 3000 человек из Кабула.