Британия отправила в Украину бойцов элитного спецназа на фоне угрозы агрессии РФ – СМИ

В СМИ заявили, что Британия отправила в Украину больше сотни своих бойцов из разных подразделений элитного спецназа. Считается, что они будут обучать украинских коллег тактике борьбы с боевиками и диверсиями, а также снайперской стрельбе.

Об этом пишет британская газета The Mirror, ссылаясь на информированный источник. Он утверждает, что в Украину были переброшены бойцы Специальной авиадесантной службы Великобритании, Особой лодочной службы, Полка специальной разведки и Группы поддержки спецназа.

Отмечается, что эти группы британских военных направили в Украину из-за опасений, что вторжение России может быть неизбежным.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать советы украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силовикам", – сказано в сообщении.

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В The Mirror добавили, что Британия смогла отправить такое количество своего спецназа в Украину, так как он больше не задействован в Афганистане. При этом небольшая часть британских военных по-прежнему остается в Сирии и Ираке.

Кроме того, 1500 военнослужащих Великобритании сейчас находятся на территории Эстонии, которая граничит на востоке с государством-агрессором Россией.

Напомним: ранее Британия пообещала "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе в случае вторжения российской армии на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине и угрозу нападения России. Они пришли к выводу, что страны НАТО должны объединиться перед лицом российской агрессии.