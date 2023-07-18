Британия исследует захваченную украинскими военными российскую технику – Sky News

Британия исследует захваченную украинскими военными на поле боя российскую технику. Таким образом британские эксперты хотят узнать, как защититься от гипотетического будущего нападения.

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Об этом сообщает Sky News. Главнокомандующий Вооруженными силами Британии адмирал Тони Радакин отметил, что война России против Украины стала "тревожным звонком" для его вооруженных сил, требуя от них быть более быстрыми и смелыми в том, что они внедряют.

Отвечая на вопрос о том, чему Британия научилась, изучая захваченные российские военные машины в Украине, Радакин сказал: "Это действительно важно, потому что мы в клубе наций, и когда мы получаем российскую технику или технику других стран, которая может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями".

"Но у нас также есть ученые, которые разбирают детали, которые может иметь другая страна, до действительно криминалистического уровня, и это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", – сказал он.

В свою очередь министр обороны Британии Бен Уоллес описал Украину как "боевую лабораторию" для украинских войск и их западных союзников, экспериментирующих с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками.

Нагадаємо, українські захисники захопили російський танк Т-90 як трофей. Ворожу техніку, яка була у занедбаному стані, українські умільці відновили.