Британия дала гарантии безопасности Швеции и Финляндии: подписано соглашение

Великобритания согласилась дать гарантии безопасности Швеции и Финляндии. Декларацию подписали на фоне растущих угроз в регионе со стороны России.

Об этом сообщает Sky News. Издание отмечает, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уже встретился со шведской коллегой Магдаленой Андерссон, а сегодня отправится в Хельсинки для подписания аналогичного документа с президентом Саули Ниинисте.

В гарантиях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также укрепление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.

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Декларации также позволят Великобритании сотрудничать с партнерами и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство.

"Мы непоколебимы и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами", – заявил Джонсон.

В своем обращении политик упомянул о российском вторжении и подчеркнул, что суверенные государства должны быть свободны принимать решения без страха, влияния или угрозы возмездия. Видимо, премьер имел в виду стремление Украины, Швеции и Финляндии вступить в состав НАТО.

"Это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений", – сказал премьер.

Напомним, ранее Борис Джонсон обратился к украинскому народу и заявил, что уверен в победе Украины, как никогда раньше. Он выразил восхищение украинцами и подтвердил непреклонную поддержку.