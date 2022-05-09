"Никогда еще не был настолько уверен в вашей победе!" Джонсон записал обращение к украинцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому народу и заявил, что уверен в победе Украины, как никогда раньше. Он выразил восхищение украинцами и подтвердил непреклонную поддержку Украины Британией.

Видеообращение Джонсон выложил в своем канале в Twitter. Он отметил, что украинские защитники бесстрашно и мужественно противостоят российской агрессии, демонстрируя миру, что ни одна сила не может победить людей, исполненных решимости оставаться свободными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация борется за выживание против брутального вторжения. … Они только хотят жить в мире и свободе на своей земле, на что имеет право каждая страна. И все нации, разделяющие это право, обязаны поддержать Украину в борьбе против агрессии Путина", – заявил Джонсон.

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Он напомнил, что Британия поставила в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, переносные зенитные ракетные комплексы Star Streak, самонаводящиеся ракеты Brimstone, отправляет современные радиолокационные системы и бронетехнику, а также оказывает гуманитарную и экономическую помощь.

Также Джонсон пообещал, что, когда эта агония завершится, Британия поможет Украине отстроиться и защититься от любой предстоящей агрессии.

"В эту годовщину я более чем когда-либо уверен, что Украина победит, Украина будет свободной. Суверенная Украина возродится, и Британия будет рядом, сколько бы времени на это ни пошло", – подытожил премьер-министр Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Джонсон провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и призвал французского лидера не вести переговоры с Россией на ее условиях.

Перед этим Джонсон выразил свое почтение и восторг подвигом украинского народа и нынешние тяжелые времена назвал звездным часом мужества и отваги. Он заверил, что убежден в победе Украины, а чтобы приблизить ее триумф, Лондон направит новый пакет военной помощи для ВСУ.

Также ранее Джонсон заметил, что британское оружие может быть использовано ВСУ на территории России для нанесения ударов по стратегическим объектам, несущим угрозу самой Украине.