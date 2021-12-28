В Бразилии в результате масштабного наводнения погибли десятки людей. Фото и видео

В результате рекордных дождей, которые начались в Бразилии в канун Рождества, погибло уже около 20 человек. Еще тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного места.

Власти штата Баия, который больше всего пострадал от стихийного бедствия, призвали местных жителей готовится к новым дождям в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что большинство жителей штата, где проживает около 15 миллионов человек, в течение нескольких недель страдали от периодических наводнений после того, как продолжительная засуха сменилась сильными дождями. Однако самую большую проблему принес прорыв плотины.

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Подполковник пожарного корпуса Баии Манфредо Сантана рассказал, что люди спасались от потока воды, выбираясь на верхние этажи. Оттуда их уже доставали спасатели на лодках.

Губернатор Баии Руи Коста сообщил, что по меньшей мере 11 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти уже заявили, что это наводнение стало самим сильным в истории штата.

Издание Cronista пишет, что одним из наиболее пострадавших городов стал Итабуна, крупнейший муниципалитет в южном регионе штата. Рано утром 24 декабря в городе выпало 110 миллиметров дождя, что вызвало разлив реки Кашуэйра, протекающей через город.

Стоит отметить, что дожди в этой части Бразилии продолжаются уже в течение десяти дней, и по прогнозу синоптиков пока не отступают.

Штат Баия расположен в восточной части Бразилии и омывается Атлантическим океаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре провинция Британская Колумбия в Канаде серьезно пострадала от наводнений и оползней, к которым привели проливные дожди. Повреждены железнодорожные пути, дороги и мосты.