Бразилия может отказаться от членства в МУС из-за ордера на арест Путина

В Бразилии рассматривают возможность выхода государства из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Его, напомним, подозревают в совершении международного преступления – незаконном принудительном перемещении украинских детей.

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Соответствующее заявление в среду, 13 сентября, сделал министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино после обсуждения того, будет ли Путин арестован на территории этого государства. Об этом пишет газета Correio Braziliense.

Дино отметил, что ряд "важных" стран не присоединились к МУС. Поэтому и Бразилия может пересмотреть свое отношение к этому соглашению.

"Президент Лула да Силва правильно предупредил, что существует дисбаланс, когда одни страны придерживаются юрисдикции Международного уголовного суда, а другие – нет, например, Соединенные Штаты, Китай и другие важные страны. Это говорит о том, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку такого равенства между нациями не было. Это было предупреждение, которое сделал президент. Конечно, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить", – сказал политик.

По его словам, Международный уголовный суд "принадлежит некоторым странам, а не всем". Такой дисбаланс может привести к навязыванию воли одних стран другим.

Министр также добавил, что все страны, входящие в состав Организации Объединенных Наций (ООН), должны пересмотреть Римский статут, который постановил создать суд для достижения равенства.

Напомним, что все страны, ратифицировавшие Римский статут, согласно ордеру Международного уголовного суда обязаны задержать президента России Владимира Путина, если тот окажется на их территории.

Бразилия, как и многие другие государства, подписала и ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию.

– Однако уже вскоре Лула да Силва изменил свою позицию насчет возможности ареста Путина. Он заявил, что это будут решать суды, а не бразильское правительство или парламент.

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