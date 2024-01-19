Делегация ХАМАС снова прилетела в Москву для 'политических консультаций'. Фото

Делегация Исламского движения сопротивления ХАМАС во главе с главой Управления международных связей движения Муссой Абу Марзуком, специальным представителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке, встретилась с заместителем министра иностранных дел господином Михаилом Богдановым в штаб-квартире российского МИД в Москве. В состав делегации движения вошли также член политического бюро движения в Газе доктор Бассем Наим и представитель ХАМАС в Москве.

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Об этом сообщается в официальном заявлении движения, опубликованном в X (Twitter) британского журналиста Сулеймана Ахмеда. Делегация ХАМАС провела политические консультации с МИД России, чтобы обсудить пути прекращения огня с целью остановки агрессии против палестинского народа, а также уточнить позицию и политику движения по работе с картотекой удерживаемых движением сопротивления заложников.

В ХАМАС отметили, что преступления сионистских оккупантов и их поведение против палестинцев и других народов региона представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности. Делегация подчеркнула право нашего палестинского народа на свободу и возвращение, а также его право сопротивляться сионистской оккупации всеми доступными средствами. В свою очередь господин Богданов высказал позицию своей страны относительно поддержки прав палестинского народа и усилий его страны с заинтересованными сторонами достичь прекращения огня.

Сообщается, что делегация ХАМАС высоко оценила эти дипломатические усилия, а также официальную российскую гуманитарную помощь по оказанию помощи нашим людям в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москву 26 октября с визитом прибыла делегация террористической организации ХАМАС. Возглавил группу член политбюро ХАМАС Абу Марзук, признанный и разыскиваемый террористом.

Общаясь с российскими пропагандистскими СМИ, отвечающий за внешнюю политику Абу Марзук назвал представителей РФ "российскими друзьями".

Также в этот день в столицу РФ прибыл замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, встретившийся с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

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