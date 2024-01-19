Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС с целью ослабить Палестинскую автономию: что происходит

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал террористическую группировку ХАМАС. Целью такого финансирования была попытка ослабить Палестинскую автономию.

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Об этом пишет Times of Israel, ссылаясь на речь Борреля в Университете Вальядолида. Евродипломат не уточнил дальнейшие подробности такого вероятного финансирования.

"Да, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить палестинскую администрацию во главе с ФАТХ", – сказал Боррель.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения своих оппонентов в Израиле и некоторых мировых СМИ в том, что его правительство потратило годы на активную поддержку ХАМАС в Газе.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильская разведка Моссад обнародовала подробности попыток группировки ХАМАС атаковать еврейские и израильские объекты в Европе. Несколько лидеров ХАМАС, отвечавших за эти атаки, уже убиты в Ливане.

Также стало известно, что действующие на юге анклава военнослужащие Армии обороны Израиля нашли тоннель, который использовали террористы ХАМАС. Они содержали в нем заложников.

Службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины из сектора Газа. Наше государство получило отказ из-за "определенных вопросов безопасности".

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