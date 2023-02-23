Борис Джонсон заявил, что будет претендовать на должность генсека НАТО

23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем намерении выдвинуться на должность генерального секретаря НАТО. При он заявил, что при любой должности будет оказывать помощь и поддержку Украине.

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Об этом сообщило издание News.Sky. Джонсон отметил, что надеется на удачу в этих выборах.

Борису Джонсону был задан вопрос от репортера на тему того, возможно ли, что он возглавит Альянс. Бывший глава британского правительства согласился с тем, что это отличная мысль.

"НАТО? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", – ответил Джонсон.

Британский государственный деятель также отметил, что в любом случае он будет поддерживать украинский народ в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что оккупация Россией Украины стала бы трагедией и переломным моментом XXI века. Усилия Киева в первые недели полномасштабного вторжения путинских войск уберегли цивилизованный мир от катастрофы.

Ранее Джонсон призвал западных союзников Украины предоставить ей все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Запад не должен бояться ядерной риторики кремлевского диктатора Владимира Путина.

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