Борис Джонсон рассказал, что станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2024 году станет ведущим и комментатором британского новостного телеканала GB News. Он создаст и вести документальный сериал о мировой политике.

О своем решении Борис Джонсон сообщил 27 октября в эфире GB News. Он отметил, что с радостью согласился с предложением канала о сотрудничестве.

"Рад сообщить, что в скором времени я присоединюсь и выскажу свое откровенное мнение о мировой политике. Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, равно как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни еще впереди", – сказал экс-премьер.

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В GB News отметили, что Джонсон создаст и будет презентовать новый сериал, который будет "демонстрировать могущество Британии во всем мире", а также время от времени будет проводить специальные программы для зрителей.

"Он будет играть главную роль в освещении каналом как всеобщих выборов в Великобритании, так и выборов в США в следующем году", – говорится в сообщении телеканала.

"Я передам этому замечательному новому телеканалу мои неукрашенные взгляды на все, от России, Китая, войны в Украине и того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, до огромных возможностей, которые нас ждут", – пообещал Борис Джонсон в своем обращении.

Напомним, в начале июня 2023 года Борис Джонсон самостоятельно ушел из Палаты общин (нижней палаты парламента страны). Причиной тому стал давний скандал с вечеринкой, которую Джонсон посетил в 2020 году в пандемию коронавируса во время действия строгих карантинных правил. Решение уйти в отставку политик принял вскоре после того, как против него было начато новое расследование из-за вероятного нарушения карантина.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон всегда отличался поддержкой Украины. Джонсон выступил на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) с резкой речью по адресу Запада. Он призвал помогать Украине защищаться до полного освобождения ее территорий и подчеркнул, что мир при правлении президента РФ Владимира Путина невозможен.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита во Львов посетил Национальный университет имени Ивана Франко, где принял высшее звание почетного доктора. Друг Украины в 2022 году дал официальное согласие стать частью академического сообщества.

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