Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал возможный мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине во влиятельном издании Daily Mail. 17 июля т.г. он провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой политики обсудили ситуацию в Украине. Это было за несколько дней до покушения на кандидата в президенты США.

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Поговорив с Дональдом Трампом, Борис Джонсон убежден, что у того есть сила и смелость, чтобы исправить всё, спасти Украину и остановить катастрофическое распространение конфликта. Ведь Трамп понимает реальность: поражение Украины было бы огромным поражением и для Америки. Речь идёт не только об уничтожении свободы и демократии, как кардинальных американских ценностей и порабощении украинского народа, а этот результат сам по себе был бы опасным, а о долгосрочных последствиях победы Путина, что станет практически катастрофой для Европы, Америки и мира.

"Если Путин победит в Украине, он не остановится на этом", – подчеркивает Б.Джонсон.

Путин ясно дал понять, что рассматривает распад Советского Союза как "самую великую катастрофу 20-го века", и он хочет его восстановить. Он не только пойдет на Грузию, но и на всё российское "ближнее зарубежье". Он уже начал гитлеровские обвинения в обращении с русскоязычными в странах Балтии. Поэтому, - подчеркивает британский политик, возникает вопрос, чем это закончится?

"Если будет видно, что НАТО подвело Украину, что Америка подвела, кто будет уверен, что Альянс встанет в защиту своих собственных членов? Пока Путин дестабилизирует всю Восточную Европу, разрушает достижения Рональда Рейгана и послевоенное урегулирование холодной войны, его китайские партнёры и пособники будут только рады захватить Тайвань, в то время как Хезболла атакует Израиль. Американцы столкнутся с выбором: либо отказаться от всех претензий на глобальное лидерство, либо заплатить триллионы долларов, чтобы восстановить порядок и снова отправить молодых воинов за границу умирать на чужой земле", – считает Б.Джонсон, отмечая, что это ужасная перспектива, и её можно было бы предотвратить при относительно незначительных расходах, без потерь американских жизней, если Запад во главе с США будет решительным в отстаивании свободы в Украине. Украинцы показали, что они могут и будут побеждать. Их героизм невероятный. Но война длится слишком долго, и цена огромна в утраченных жизнях, в экономических бедах и нестабильности.

Б.Джонсон верит, что Д.Трамп может положить конец этому на правильных условиях для Украины и Запада. Он мог бы заключить большое соглашение для мира, в котором Путина в конечном счёте убедят, что будущее Украины как свободной, суверенной и независимой европейской страны, и это означает двухэтапный подход. Первый шаг – укрепить позиции Запада и усилить Украину. Британский экс-премьер отмечает, что "за последние два года мы постоянно желали украинцам победы, не предоставляя им соответствующих средств. Мы хронически медленно давали им нужное снаряжение и даже сейчас накладываем бессмысленные ограничения на то, как они могут его использовать, так что украинцы воюют с одной рукой, связанной за спиной". В настоящее время россияне используют авиационные управляемые бомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям, но украинцы не могут ответить, потому что США не позволяют им использовать ATACMS для атаки российских аэродромов, а Великобритания не позволяет им использовать Storm Shadow.

По мнению Б.Джонсона, Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — покончить с бюрократическими колебаниями и задержками, предоставить украинцам разрешения, которые им нужны, а потом, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение. Путину пришлось бы отступить по крайней мере к довоенным границам 2022 года, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна была быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО, и абсолютно приветствоваться там как можно скорее.

Б.Джонсон считает, что у украинцев больше миллиона бойцов. Они уже хорошо освоились с вооружением НАТО и являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет причин, почему украинские силы не могли бы заменить часть из 70 000 американских войск, всё ещё находящихся в Европе. Это позволило Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев больше делать для своей собственной обороны.

Но что получит Россия взамен? Б.Джонсон отмечает всевозможные стимулы, которые могли бы сработать с Путиным, который мог бы заявить, что "специальная военная операция", иначе говоря, вторжение, была успешной, и что он денацифицировал Украину. Могли быть специальные защитные меры для русскоязычных.

"С Трампом в Белом доме есть реальная перспектива некоторого глобального сближения с Россией и Путиным, возвращение к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ добиться этого результата – через силу", – подчеркивает британский политик. Вашингтон при Трампе должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца.

Б.Джонсон заключает, что "Дональд Трамп видит риск: поражение Украины потребовало бы огромных долгосрочных расходов для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины при правильном подходе могла бы парадоксально проложить путь к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и всего мира. Это не будет легко, потребует силы, решительности и стальных нервов".

Следует отметить, что Борис Джонсон является настоящим другом Украины и никоим образом не является сторонником Кремля. Очень интересно выслушать результаты его разговора с Д. Трампом, с которым у него достаточно доверительные отношения. Очень хорошо, что у бывшего британского премьера есть позитивное мышление относительно следующих действий официального кандидата в президенты от республиканцев, когда он будет вторично избранным президентом США относительно решения вопроса окончания войны в Украине. То есть можно сделать вывод, что окружение Трампа подготовило проект плана его действий по окончании войны в Украине, однако в ноябре с.г., в случае избирательной победы, могут вноситься изменения в зависимости от ситуации на фронтах Украины и общей геополитической ситуации в мире.

Б.Джонсон описывает довольно оптимистичный сценарий действий следующего президента США от республиканцев, но не факт, что именно так тот будет действовать, если переизберётся. Б.Джонсон, при всем уважении к Украине, не упоминает возможность выхода на границы 1991 года, упоминая о необходимости поражения России и возвращении Украине своих временно оккупированных территорий минимально по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это, в общем-то, неплохой сценарий, однако он до конца не отвечает действующему международному праву и Уставу ООН относительно территориальной целостности стран-членов этой международной организации универсального характера.

Британский политик исходит из того, что Путин должен проиграть, однако сохранить своё лицо в глазах российской общественности. То есть он объявит о достижении целей СВО и проведённой денацификации Украины, в то время как Киев будет иметь возможность продолжить свой путь к членству в ЕС и НАТО. Новый президент США поможет Киеву, чтобы Путин пошёл на значительные уступки, а Украина предоставит свои войска для защиты ряда европейских стран вместо американских войск, а их там 70 тысяч, с тем, чтобы Д.Трамп мог их вернуть домой, сэкономив значительные бюджетные средства и получив всеобщее одобрение у американских граждан. Объединенная Европа получит в лице украинских солдат очень высоко квалифицированных воинов, способных выполнять боевые задания в любых трудных условиях, включая защиту европейских стран в случае возможной российской агрессии.

Одно остаётся неприемлемым для большинства украинского народа так то, что какая-то часть украинских территорий возможно никогда и не вернётся в государственно-правовое поле Украины. Это очень болезненный вопрос для украинских граждан и не отвечает действующим нормам и принципам международного права.

Также украинцы должны проглотить утверждение Москвы, что они якобы провели "денацификацию" Украины и как-то дополнительно Киев должен обеспечить права русскоговорящего населения, хотя в реальности эти права никогда не нарушались. Следовательно, Киев должен пойти на непростые компромиссы, как, собственно, и Москва, которая планировала просто уничтожить Украину, а теперь должна вернуться к линиям разграничения, действовавшим до 24 февраля 2022 года. Хотя нужно дать должное Б.Джонсону, он говорит об этом как минимально приемлемое для Украины решение.

Украина стремится к миру настолько быстро, насколько это возможно. Однако пока отсутствуют объективные предпосылки достижения справедливого и продолжительного мира. История учит, что претворить в жизнь предвыборные обещания бывает очень трудно. Украина пока не собирается дарить свои территории агрессору, а Москва не демонстрирует готовность отказаться от цели уничтожить Украину. Договоренности с Россией не работают, а вот реальный эффект при достижении цели в разговорах с РФ имеет только сила. Поэтому Украина исходит из того, что в интересах всего мира, чтобы путинский режим потерпел политическое, военное и моральное поражение. Никто не требует какого-либо публичного унижения России. Москва должна просто вернуть свои войска на место своей дислокации на территории РФ, отдать незаконно захваченные силой все украинские территории, предоставить компенсации за разрушенные украинские дома и объекты инфраструктуры и выдать международному правосудию военных преступников. Это было бы согласно Формуле мира и Устава ООН - организации, где постоянными членами Совета Безопасности являются США, Великобритания и Россия. А если кто-то считает, что Устав ООН уже устарел и это мёртвое слово на бумаге и не соответствует современным нормам международной жизни, пусть об этом открыто заявит. Путин об этом уже говорил, правда не упоминая о необходимости отказа РФ от членства в ООН. Тогда нужно создавать новую международную организацию на новых принципах существования. Однако об этом пока не упоминается ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Москве.

В плане Д.Трампа, который озвучил Б.Джонсон, возможно, нужно было бы предусмотреть только одно изменение: по результатам войны Украина должна выйти на свои международно признанные границы. Это не столько прихоть Киева, сколько требование Устава ООН и действующих международных конвенций, сторонами которых есть практически все страны мира, включая США, Россию, Украину и Великобританию.