Довольно скоро мы увидим формирование западной консолидированной позиции по противодействию путинской агрессии, потому что больше скрывать правду невозможно. Путинский режим - режим агрессивный, режим фашистский, режим, угрожающий не только бывшему Советскому Союзу, но и всему миру. Не надо далеко ходить: режим в Венесуэле держится исключительно на поддержке Путина, кубинский режим, Никарагуа. Плюс мы видим повышение активности путинских наймитов в Африке, укрепление Асада. Задача Путина - сохранять диктаторов, для него они как опорные пункты.

Путин считает себя победителем, потому что все диктаторы, которым он давал помощь, сохранились у власти. Но ситуация в Казахстане может оказаться переломной. Если токаевский режим не устоит в ситуации прямой российской интервенции, если не удастся взять под контроль события по всему Казахстану, а только Алма-Аты, то это будет сигналом для всего остального мира.

Диктатура - это как домино, надо столкнуть одну костяшку и потом они посыпятся. И Путин это понимает также, как и те, кто ему сейчас противостоит.

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