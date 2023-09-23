'Больше никогда не оскорбляйте поляков': Моравецкий набросился на Зеленского с обвинениями

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "воздерживаться от оскорблений в адрес поляков" после выступления лидера Украины на Генеральной ассамблее ООН на текущей неделе. Он отметил, что будет всегда защищать честь своей страны.

Об этом сообщил Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Свидник на востоке Польши, передает РАР. Польский премьер-министр начал обсуждать отношения с Украиной, подчеркивая, что в регионе продолжается конфликт, который оказывает влияние на безопасность Европы.

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", – заверил он.

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После этого польский премьер обратился к Зеленскому с просьбой "не допускать больше оскорблений в адрес поляков, как это произошло в недавнем выступлении в ООН, и подчеркнул, что поляки не будут терпеть подобного."

"А защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", – добавил он.

Ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В ответ на это сообщалось, что Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Нью-Йорк пока не проводил трехстороннюю встречу с обсуждением зернового вопроса с коллегами из Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. О такой встрече СМИ сообщили ошибочно. А вот зерновой конфликт Украины и Польши все еще остается неразрешенным.

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