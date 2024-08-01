Политически хилыми руками израильского премьера Беньямина Нетаньяху иранские прокси-боевики и приблудная к ним Турция пытаются восстановить единство мусульманского Ближнего Востока, для этого следует зафиксировать беспомощность США в регионе.

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Спершу трішки розберу останні події: Ізраїль спочатку оголосив про вбивство високопоставленого лідера "Хезболли" в Бейруті, а слідом світ облетіла звістка про знищення в Ірані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії: він тільки-но взяв участь в інавгурації нового президента цієї країни, як його наздогнала ракета. Напруження в регіоні вже буквально закипає, і здається, війна у Газі ось-ось перекинеться на весь Близький Схід. Але зачекайте з висновками…

У ліквідації "головного ворога Ізраїлю" бойовики ХАМАС звинувачують Єрусалим, хоча там політично розводять бровами, відмовляючись від коментарів. Міністр оборони заявив, що Ізраїль "не хоче війни", але "готується до будь-якого розвитку подій". Нетаньягу доручив міністрам не коментувати вбивство, проте міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу встиг відрефлексувати: "Надійний спосіб очистити світ від бруду".

У ХАМАС вбивство назвали "серйозною ескалацією", яка "не досягне своєї мети", — Reuters. Бойовики лякають, що ізраїльська ракетна "дипломатія" "може призвести до масштабної війни в регіоні", і звинуватили у знищенні ватажка ХАМАС навіть Вашингтон, який протягом останніх місяців, навпаки, намагається "скрутити" напругу в регіоні.

Тут сам час нагадати про фундаментальний конфлікт Ізраїлю та США: Вашингтон усіма політичними та військовими фібрами душі підтримує Єрусалим, але адміністрація Байдена виступає проти плану Нетаньягу "знищувати ХАМАС до останнього палестинця".

Білий дім — за призупинення операції в Газі та цілковиту незалежність Палестини. І справа тут не стільки в історичній справедливості, а в бажанні в такий спосіб примиритися із заможними мусульманськими країнами регіону, насамперед саудитами, ОАЕ та Катаром.

Тоді уряд Нетаньягу тільки те і тримає при владі, що вендета. Після атаки ХАМАС 7 жовтня "Бібі" поклявся знищити лідерів терористів, одним із яких був і Ханія. Штука тільки в тому, що з того часу кількість противників Ізраїлю збільшилася в геометричній прогресії: в переліку вже і "Хезболла", Іран, хусити і т.д.

Ізраїльський "експорт помсти" досягає двоякого результату: з одного боку, титулованих ворогів режиму Нетаньягу стає менше (тимчасово, до призначення нових); з іншого — меншає і шансів розрулити конфлікт силами впливових перемовників. Власне, на цьому і грають стейкхолдери ХАМАС: показуючи безпорадність Вашингтона у впливові на Ізраїль, вони намагаються перетягнути на свою сторону держави, які ще вчора збиралися "розрулювати" палестинське питання з США.

І, нарешті, рояль у кущах… Троє, як кажуть у московії, "із ларца": москва, Пекін та Анкара проявили солідарність із терористами і засудили вбивство Ханії. Подібно, що вони і є тими самими стейкхолдерами перезавантаження Близького Сходу. Особливо відзначився Ердоган: після недавньої заяви про можливість введення турецьких військ в Ізраїль тепер заявив, що Анкара підтримуватиме "справедливу справу палестинського народу", і назвав лідера ХАМАСу мучеником.

Китай з Путіним на хвості намагаються зобразити з себе глобальних посередників на Близькому Сході, і новий світовий розподіл сил стає ще загрозливішим. Поки США намагаються вгамувати ситуацію, Ізраїль та його противники мають протилежні наміри. Поки що розпалити ІІІ-тю світову їм не під силу, але вони спроможні додатково розхитати світову стабільність. А від дестабілізації до війни вже набагато ближче.