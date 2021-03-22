Болгария выдворила российских шпионов-дипломатов: в РФ пригрозили "ответкой"

Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Сотрудникам посольства РФ Министерство иностранных дел Болгарии дало 72 часа, чтобы покинуть страну. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте ведомства в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что о решении МИД уведомил заместителя главы посольства Российской Федерации.

"Министерство иностранных дел получило письмо из прокуратуры Республики Болгарии, в котором говорилось, что два дипломата осуществляли деятельность в стране, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – сказано в сообщении.

В посольстве РФ в Софии тем временем отреагировали, заявив об "очередном безосновательном демарше болгарских властей". В сообщении сказано, что такие действия "не будут способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога".

В посольстве также пригрозили ответными мерами, подчеркнув, что РФ "сохраняет за собой право" на это.

Как передает телеканал bTV, дипломатов – Максима Рыбкина и Александра Зинкина – решили выдворить из страны на фоне шпионского скандала в Софии, где разоблачили целую сеть российских агентов.

Как писал OBOZREVATEL: