Болгарія видворила російських шпигунів-дипломатів: у РФ у відповідь пригрозили

Дар'я Дурова Світ 00:48, 23.03.2021

Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Співробітникам посольства РФ Міністерство закордонних справ Болгарії дало 72 години, щоб покинути країну. Відповідна заява була оприлюднена на сайті відомства у понеділок, 22 березня.

Уточнюється, що про рішення МЗС повідомило заступника глави посольства Російської Федерації.

"Міністерство закордонних справ отримало лист із прокуратури Республіки Болгарії, в якому говорилося, що два дипломати здійснювали діяльність у країні, що є несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", – сказано в повідомленні.

У посольстві РФ у Софії тим часом відреагували, заявивши про "черговий безпідставний демарш болгарської влади". У повідомленні сказано, що такі дії "не сприятимуть подальшому вибудовування конструктивного російсько-болгарського діалогу".

У посольстві також пригрозили відповідними заходами, підкресливши, що РФ "зберігає за собою право" на це.

Як передає телеканал bTV, дипломатів – Максима Рибкіна та Олександра Зінкіна – вирішили видворити з країни на тлі шпигунського скандалу в Софії, де викрили цілу мережу російських агентів.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 19 березня під час спецоперації в Болгарії були затримані двоє службовців військової розвідки, підозрюваних у шпигунстві на користь Кремля. Всього у справі шестеро підозрюваних.

  • Керівником шпигунської групи був колишній чиновник військової розвідки Болгарії. В організацію також входила дружина одного із затриманих, мала подвійне громадянство - Болгарії і РФ.

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